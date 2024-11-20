أعراض نقص الكالسيوم ومصادر الأطعمة الغنية به

كتبت فاطمة خليل

الكالسيوم ضروري لصحة العظام، ويحتاج جسمنا إلى الكالسيوم لوظائف مهمة أخرى أيضًا، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالعضلات والأعصاب والأوعية الدموية وإطلاق الهرمونات والإنزيمات، بحسب موقع كليفيلاند كلينيك، ويمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم الخطير إلى إحداث فوضى في جسمك بعدة طرق مختلفة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص الكالسيوم والكمية التى تحتاجها منه يوميا .

كم من الكالسيوم يجب أن تستهلكه يوميًا؟



يحصل الكثير منا على كل الكالسيوم الذي نحتاجه من الطعام الذي نتناوله، ومنتجات الألبان (الحليب والزبادي والجبن) هي مصادر وفيرة. تشمل المصادر الأخرى:

-سمك السلمون.

-السردين.

-الكرنب.

-اللفت.

البروكلي.

اللوز.

بذور السمسم.

بعض الأطعمة، مثل حليب الصويا وعصير البرتقال، غالبًا ما تكون مدعمة بالكالسيوم.

يجب على جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عامًا، والرجال حتى سن 70 عامًا، الحصول على 1000 مليجرام (مجم) من الكالسيوم يوميًا من خلال نظامهم الغذائي ومكملات غذائية . تحتاج النساء فوق سن 51 عامًا والرجال فوق سن 71 عامًا إلى تناول 1200 مليجرام من الكالسيوم يوميًا.

أعراض نقص الكالسيوم



تكون معظم أعراض نقص الكالسيوم خفية - لدرجة أنك قد لا تلاحظها على الإطلاق. ولكن إذا تُركت دون علاج، فقد تتفاقم هذه الأعراض.

يمكن أن يكون لانخفاض تناول الكالسيوم آثار ضارة على أنظمة الجسم المختلفة، بما في ذلك المساهمة في انخفاض كتلة العظام وخطر الإصابة بهشاشة العظام.

رغم أنه من الممكن إجراء تحليل لتحديد مستوى فيتامين د لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص، فإن مستويات الكالسيوم في الدم تكون طبيعية عادة حتى عندما يكون تناول الكالسيوم منخفضًا، وذلك لأن جسمك سيأخذ الكالسيوم من عظامك لتوفير ما هو مطلوب للعمل.

تشمل أعراض نقص الكالسيوم :

التعب

في حالة نقص الكالسيوم في الدم، يكون التعب والشعور بالإرهاق نتيجة لسوء تغذية خلاياك.

ضعف صحة الفم

على الرغم من أن أسنانك ليست عظامًا، إلا أنها مثبتة فيها! إذا كان جسمك يستنزف الكالسيوم من عظامك ليظل وظيفيًا، فسيؤدي ذلك إلى جعل أسنانك أكثر عرضة للتسوس والتفكك - وربما حتى أمراض اللثة.

آلام العضلات وتشنجاتها

لا يجعل الكالسيوم عظامنا قوية فحسب: بل يضمن أيضًا عمل عضلاتنا بشكل صحيح. على وجه التحديد، يساعد عضلاتنا على الانقباض والاسترخاء. بعبارة أخرى، فإن نقص الكالسيوم في الدم، حرفيًا، يجعلك أضعف. كما ستشعر بمزيد من الآلام والأوجاع والتصلب والتشنجات.

مشاكل معرفية

إذا كانت خلاياك محرومة من الكالسيوم، فقد تواجه مجموعة من الأعراض المعرفية، من ضباب الدماغ إلى الدوخة والارتباك. حتى أن هناك أدلة أولية تشير إلى أن تناول الكالسيوم يؤثر على صحتنا العقلية.

خدر ووخز في أصابعك

يلعب الكالسيوم دورًا حيويًا في العديد من الأجزاء المختلفة من الجهاز العصبي المركزي؛ إذا كنا نعاني من نقص، فقد نرى تلك الأعصاب متأثرة، وخاصة في أطرافنا (اليدين والأصابع والقدمين وأصابع القدمين).

عدم انتظام ضربات القلب

إذا بدأت ضربات قلبك تشعر بأنها غير منتظمة بعض الشيء، فأنت بحاجة إلى التحدث مع طبيبك في أقرب وقت ممكن. فقد يكون هذا علامة على نقص شديد في الكالسيوم.

الكالسيوم ضروري لوظيفة العضلات - وقلبك عبارة عن عضلة. هناك علاقة راسخة بين خلل تنظيم الكالسيوم وعدم انتظام ضربات القلب البطيني، والذي يمكن أن يكون خطيرًا.