هذا النوع من المكملات الغذائية يحميك من السرطان

كتبت مروة هريدى

السرطان هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل ما يقرب من 20 مليون حالة جديدة و9.7 مليون حالة وفاة مرتبطة بالسرطان في عام 2022، وعلى الرغم من عدم وجود معدل عالمي لنمو السرطان وانتشاره لأن كل سرطان يختلف عن الآخر، فإن بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وسرطان الغدد الليمفاوية الكبيرة، تنمو وتنتشر بسرعة، فيما أن سرطان الدم الليمفاوي المزمن، ومعظم أنواع سرطان البروستاتا، وسرطان القولون والمستقيم، تنمو بشكل أبطأ، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

على الرغم من عدم وجود علاج واحد للسرطان، إلا أنه يمكن علاج المرض والوقاية منه بأسلوب حياة أفضل ونظام غذائي أكثر صحة وفحص طبي منتظم، وأحد أهم عوامل الوقاية من السرطان هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، إن تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات، والأطعمة الكاملة الغنية بالألياف، والبروتينات الصحية يمكن أن يساعد في حمايتنا من السرطان، كما أن تقليل تناول اللحوم المصنعة والحمراء، والكحول، والأطعمة والمشروبات عالية السعرات الحرارية، وتجنب تعاطي التبغ يساعد أيضًا، ومع ذلك، فإن تناول مكملات زيت السمك هي واحدة من الأشياء الأكثر تحديدًا التي يمكن أن تساعد في الحماية من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

ما زيت السمك؟

زيت السمك هو زيت مشتق من أنسجة الأسماك الزيتية، وتحتوي زيوت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك، وهي مواد أولية لبعض الإيكوسانويدات المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهاب في الجسم وتحسين ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

فوائد زيت السمك

يبدو أن فوائد زيت السمك تأتي من محتواه من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتشمل الأسماك الغنية بهذه الزيوت بشكل خاص الماكريل والرنجة والتونة والسلمون، ولا ينتج الجسم الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية الخاصة به، حيث تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الألم والتورم، كما تمنع الدم من التجلط بسهولة.

وقد تمت الموافقة على بعض منتجات زيت السمك من قبل إدارة الغذاء والدواء كأدوية بوصفة طبية لخفض مستويات الدهون الثلاثية، ويتوفر زيت السمك أيضًا كمكمل غذائي، ولا تحتوي مكملات زيت السمك على نفس كمية زيت السمك الموجودة في المنتجات التي تُصرف بوصفة طبية، لذلك لا يمكن استخدامها بدلاً من المنتجات التي تُصرف بوصفة طبية، وتُستخدم مكملات زيت السمك أحيانًا لصحة القلب والصحة العقلية، ولكن لا يوجد دليل قوي يدعم معظم هذه الاستخدامات.

زيت السمك للوقاية من السرطان

بصرف النظر عن خفض نسبة الكوليسترول في الدم، والحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الصحة العقلية، تشير الأبحاث الجديدة من جامعة جورجيا إلى أن أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية قد تساعد في درء مجموعة متنوعة من أنواع السرطان، واعتمدت الدراسة على بيانات من أكثر من 250 ألف شخص ووجدت أن المستويات الأعلى من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، ووفقًا للبحث، ارتبطت مستويات أوميجا 3 وأوميجا 6 المرتفعة بانخفاض معدلات الإصابة بالسرطان.

وتُعرف أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية باسم "الدهون الصحية"، وهي ضرورية لصحة الإنسان، إنها موجودة في الأسماك الدهنية والمكسرات.