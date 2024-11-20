علامات نقص الكالسيوم في الجسم.. لا تتجاهلها

كتبت مروة محمود الياس

نقص الكالسيوم في الجسم من أهم المشكلات التي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة، فعندما تقل مستويات الكالسيوم يحدث تضرر للجلد والجسم والعظام والغدد ويتاثر الجسم بالكامل.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبية المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك الكثير من العلامات والأعراض التي تدل على نقص الكالسيوم في جسمك وعليك إجراء التحاليل والفحوصات الطبية حينها للكشف عن مستويات الكالسيوم، وتعتبر إشارة مبكرة لضرورة البدء في العلاج والحصول أما على المكملات الضرورية وفقا لرؤية الطبيب، أو من مصادرها الغذائية.

من أهم العلامات والاعراض لنقص الكالسيوم:



ـ العلامات النفسية التي تظهر على الشخص في هيئة الشعور بالتهيج الشديد مع القلق الحاد مع اكتئاب وحزن، لأن نقص الكالسيوم يؤثر على النواقل العصبية في الدماغ.

ـ يؤثر أيضا نقص الكالسيوم على الهرمونات في الجسم خاصة أثناء الدورة الشهرية للسيدات مما يؤثر على المزاج لديهن ويسبب تقلبات مزاجية حادة.

ـ بعض الأعراض الأخرى تتعلق بالشعور بالوخز والتنميل في اليدين والقدمين.

ـ الشعور بالتعب العام والضعف الشديد.

ـ التقلصات العضلية والتشنجات العضلية أشهر العلامات لنقص الكالسيوم في كثير من الحالات فيشعر بها الإنسان في يديه أو وجهه أو قدميه.

ـ يعاني البعض من صعوبات في البلع وصعوبات في الكلام والتحدث أيضا.

ـ الارتعاش والشعور بالاهتزاز في الأعصاب والعضلات.

ـ يعاني البعض من أعراض تظهر على العظام والأسنان فنقص الكالسيوم يؤثر وبشدة عليهما مثل الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كثافتها.

ـ انقباضات لا إرادية للعضلات وتشنجات واضحة في الجسم كله.

ـ اضطرابات في الدورة الدموية لدى البعض.

ـ اضطرابات في الغدد فيؤثر على وظيفة بعض الغدد العرقية، وبالتالي فنقص الكالسيوم يؤدي إلى ضعف الترطيب وانخفاض قدرة الغدد على إنتاج الزيوت للبشرة.

ـ تقصر الأظافر والأسنان بسهولة.

وينصح التقرير بضرورة اللجوء للطبيب المختص عند ملاحظه أحد هذه العلامات والبحث وراء نسب الكالسيوم وعلاجها.