6 أطعمة تجنبها يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول على الفور

كتبت إيناس البنا

هناك بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى زيادة فورية في مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم، وهو ما يشكل ضرر بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل مرتبطة بالكوليسترول.

ووفقًا لموقع "healthsite"، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحصول على قلب أكثر صحة.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء غنية جدًا بالدهون، وخاصة الدهون المشبعة، يمكن للدهون المشبعة أن تزيد من مستويات الكوليسترول السيئ على الفور، وهذا يمكن أن يكون ضارًا لقلبك.

الأطعمة المخبوزة

تعتبر الأطعمة المخبوزة مفيدة للصحة فقط إذا لم تحتوي على أي كربوهيدرات مكررة أو سكر زائد أو زيت أو زبدة زائدة، وإلا فإنها قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك على الفور.

منتجات الألبان كاملة الدسم

منتجات الألبان مفيدة للصحة ولكن إذا كانت من الألبان كاملة الدسم فقد تكون خطيرة على الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو مشاكل القلب، يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول السيئ على الفور، من الأفضل تجنب منتجات الألبان كاملة الدسم أو كاملة الدسم.

الدهون المتحولة

الدهون المتحولة موجودة في أي نوع من الأطعمة المصنعة مثل المخبوزات والأطعمة المقلية والكربوهيدرات المكررة وما إلى ذلك، يجب عليك تجنب الدهون المتحولة لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن ترفع على الفور نسبة الكوليسترول السيئ في الجسم كما تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

الأطعمة المقلية أو السريعة

الأطعمة المقلية مليئة بالدهون المشبعة والدهون المتحولة التي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول السيئ لديك، علاوة على ذلك، يمكن أن تزيد أيضًا من ضغط الدم وترفع نسبة السكر في الدم وتضر بصحة قلبك.

زيت الطهي

تحتوي زيوت الطهي مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند على كميات كبيرة من الدهون المشبعة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة فورية في نسبة الكوليسترول.

