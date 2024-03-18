لو أنت مريض سكر.. إليك أفضل أربعة كربوهيدرات

كتبت إيناس البنا

مرض السكري هو حالة مزمنة لا تؤدي فقط إلى أعراض جسدية، مثل العطش المتكرر وزيادة التبول والتعب وضبابية الرؤية، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على نوعية حياتك.

لضمان التحكم السليم بمستويات السكر حسب موقع onlymyhealth، يجب على الشخص أن ينتبه إلى خيارات نمط حياتهم، وخاصة نظامهم الغذائي، تعتبر الكربوهيدرات المغذيات الكبيرة الأساسية الضرورية للجسم، ومع ذلك، فإنه غالبا ما يرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم ، الأمر الذي يمكن أن يعقد الأمور بالنسبة لمرضى السكر، ولكن كيف يمكن دمجها في النظام الغذائي لمريض السكري.

هل يمكن لمرضى السكر تناول الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات هي واحدة من ثلاثة عناصر غذائية رئيسية، إلى جانب البروتين والدهون، الموجودة في الأطعمة والمشروبات، يقوم جسمك بتكسير الكربوهيدرات وتحويلها إلى جلوكوز أو سكر في الدم، والذي يعمل كمصدر للطاقة لخلايا الجسم وأنسجته وأعضائه.

إن السؤال عما إذا كان بإمكان مرضى السكري تناول الكربوهيدرات أم لا يتلخص في اختيارهم للكربوهيدرات وبأي كمية يتناولونها، الاستهلاك الزائد للكربوهيدرات يمكن أن يكون ضارًا لمرضى السكر ويرتبط بكل من التعرض لمرض السكري من النوع 2 وضعف السيطرة على الحالة. ومع ذلك يمكن للأفراد المصابين بالسكري تضمين الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، نظرًا لأنهم يختارون الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ولها تأثير أقل على مستويات السكر في الدم. ".

المفتاح هو إدارة أحجام الوجبات وتوزيع تناول الكربوهيدرات على مدار اليوم، بدلاً من استهلاك كمية كبيرة في وجبة واحدة، يعتمد تناول الكربوهيدرات المثالي على عوامل فردية مثل العمر والوزن ومستوى النشاط وأهداف إدارة مرض السكري." أضاف. أعلى الكربوهيدرات لمرضى السكر التفاح يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهو أفضل الفواكه لمرضى السكر، كما تساعد الفواكه الأخرى مثل الجوافة والتوت والكمثرى مرضى السكر على الاستمتاع بالعناصر الغذائية الجيدة مع الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاقها.

الشوفان الكامل يحتوي الشوفان الكامل على ألياف قابلة للذوبان مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر. كما أنه صديق للقلب، تأكد من تناوله باعتدال ويفضل الشوفان المقطع للحصول على أفضل تغذية.

الكينوا

مزيج من البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، الكينوا له تأثير منخفض على مستوى السكر في الدم.