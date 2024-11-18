اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 11:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم: امتحانات صفوف النقل للترم الأول تشمل المنهج الدراسى بأكمله

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 10:00 ص
وزارة التعليم: امتحانات صفوف النقل للترم الأول تشمل المنهج الدراسى بأكمله وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل ستكون فى منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله، حيث تشمل الأسئلة جزئيات المنهج بالترم الأول وفق خطة توزيع المقررات الدراسية لطلاب النقل، مضيفة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تشمل من تم تدريسه


وأشارت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، إلى أن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، تنطلق 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.


 







امتحانات نصف العام

موعد اجازة نصف العام الدراسي

امتحانات نصف العام 2024

اجازة اسبوعين

اجازة نصف السنة

متى تبدأ اجازة نصف العام

اجازة المدارس في مصر

مواعيد اجازة نصف العام

اجازة نصف العام 2024

موعد اجازة نصف العام

اجازة نصف العام

اجازة نصف العام ٢٠٢٥

اجازة نص السنة

اجازة المدارس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة