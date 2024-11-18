المديريات التعليمية تبدأ تجهيز احتياجات امتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب ـ محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية الاستعداد لـ امتحانات نصف العام الدراسى الأول حيث يتم تحديد الاحتياجات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق مع المدارس والإدارات التعليمية، وشددت المديريات التعليمية على المدارس عدم تحصيل أر مبالغ مالية من أولياء الأمور فى إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على أنه سيتم توفير الخامات والمستلزمات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول وأيضا تجهيز منصة الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن مواعيد إجازة نصف العام وأيضا موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، حيث أوضحت أن امتحانات الترم الأول تنطلق 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



