وزارة التعليم: تسليم معلمى المواد الأساسية فقط أجهزة التابلت

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المعلمين المستهدفين من استلام أجهزة التابلت بالمرحلة الثانوية هم من يقومون بتدريس المواد الدراسية الأساسية والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام.



وأوضحت الوزارة أن المدارس المستهدفة لاستلام التابلت هى المدارس الرسمية الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية، وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية -مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء والموجهين الأوائل للمواد الدراسية الأساسية ومدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية) والعاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية - الرسمية للغات من الفئات التالية: مدير المدرسة -إخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي - مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة.