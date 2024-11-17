وزارة التعليم: إعداد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل على مستوى الإدارات

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتقييم الطلاب فى امتحان شهر نوفمبر الجارى، حيث أعلنت الوزارة ضوابط تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسى 2024,2025 لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، حيث وجهت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس الرسمي - الرسمي لغات - الخاص بأنواعه.

وشددت الوزارة على أنه يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على يعقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية على أن تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديرى المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة الإجازات الرسمية ويكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة لامتحان الصفين الأول والثانى الثانوى العام لشهر نوفمبر يتم إعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة، كما أوضحت الوزارة بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام المدارس الرسمي، والرسمي لغات، والخاص والخدمات، يتم امتحانهم ورقيا طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانيه تسلم الإدارة المدرسة تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية ).

وتابعت الوزارة : بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، قالت الوزارة، تعقد امتحانات الكترونية وفق المواصفات الفنية للامتحان ، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% وأسئلة مقاليه قصيرة Short Essay بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر طلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقية الامتحانية الخاصة بكل إعاقة .

وشددت الوزارة، على أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في ذات موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت الخاص - الخدمات ( أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت كسر - سرق، يتم امتحانهم ورقياً على أن يكون الامتحان الورقي هو ذات الامتحان الإلكترونى.