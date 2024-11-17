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امتحانات نصف العام.. تبدأ فى يناير و25 يناير موعد إجازة نصف العام

الأحد، 17 نوفمبر 2024 02:00 م
امتحانات نصف العام.. تبدأ فى يناير و25 يناير موعد إجازة نصف العام طلاب - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن امتحانات نصف العام للعام الدراسي الجديد 2025، وموعد إجازة نصف العام الدراسي، حيث تنطلق الامتحانات فى يناير، كما يكون موعد إجازة نصف العام الدراسى 25 يناير 2025.

وأشارت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، إلى أن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025،  تنطلق 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.


الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط وإجراءات ومواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة.

وأوضحت الوزارة بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام المدارس الرسمي، والرسمي لغات، والخاص والخدمات، يتم امتحانهم ورقيا طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانية تسلم الإدارة المدرسة تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية.

 







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