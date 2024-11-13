اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. 18% نموا فى صادرات الصناعات الغذائية أول 9 أشهر من 2024

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. 18% نموا فى صادرات الصناعات الغذائية أول 9 أشهر من 2024 الصادرات المصرية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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