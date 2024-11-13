أخبار × 24 ساعة.. 18% نموا فى صادرات الصناعات الغذائية أول 9 أشهر من 2024

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تخاطب المديريات لمراعاة ضوابط الحفاظ على صحة الطلاب بالمدارس

وزارة التعليم تحدد نظام عقد امتحان الطلبة المصريين فى الخارج 2025

الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ150 جنيهًا للطبق

وزارة التموين: لا صحة لوجود صفحات على مواقع التواصل غير الموثقة بالعلامة الزرقاء

وزيرة التضامن تستقبل سفير كازاخستان للاستفادة من تجربة مصر فى الحماية الاجتماعية

‫وزير الزراعة: حظر نقل الأقطان من الوجه القبلى إلى البحرى

وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن رقمنة صرف الألبان المدعمة للأطفال

وزارة الأوقاف تعقد 3000 ندوة علمية دعوية على مستوى الجمهورية بمساجد الأوقاف