وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن رقمنة صرف الألبان المدعمة للأطفال

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل ميكنة خدمات صرف الألبان المدعمة للأطفال من الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، مشيرة إلى أنها تستهدف ميكنة أكثر من 4 آلاف وحدة صحية فى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن الإجراءات تتضمن النقاط التالية:

1- نستهدف ميكنة أكثر من 4 آلاف وحدة صحية فى محافظات الجمهورية.

2- خدمة صرف الألبان أصبحت مميكنة فى 251 مركزًا على مستوى الجمهورية

3- يتم التوسع حاليًا فى المرحلة الثانية لميكنة 1004 وحدات صحية

4- عملية صرف الألبان بالمنافذ تتم من خلال 1200 منفذ على مستوى الجمهورية.

5- تشكيل لجان بالإدارات الصحية البالغ عددها 300 إدارة، تعمل على تقييم الأمهات وتحديد المستحقات للدعم، وتضم اللجنة «استشارى أطفال، طبيب أمراض نساء، طبيب طفولة وأمومة، واستشارى رضاعة طبيعية».