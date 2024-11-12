اليوم السابع
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بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن..

الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ150 جنيهًا للطبق

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:30 م
الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ150 جنيهًا للطبق بيض المائدة
كتب: أسماء نصار

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التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن، وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام الاتحاد بإمداد السلاسل الغذائية الآتية (هايبر وان - فتح الله ماركت - جملة ماركت - بيت الجملة - سعودي ماركت) بكميات مفتوحة من بيض المائدة بسعر تسليم 150 جنيهًا، على أن تقوم تلك السلاسل بطرحها للجمهور بسعر 150 جنيهًا وتحمل تلك السلاسل فارق التكلفة. 

ويأتى ذلك فى إطار الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.







وزاره الزراعه

بيض المائده

اسعار البيض




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