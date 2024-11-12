اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

‫وزير الزراعة: حظر نقل الأقطان من الوجه القبلى إلى البحرى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:40 ص
‫وزير الزراعة: حظر نقل الأقطان من الوجه القبلى إلى البحرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحظر نقل الأقطان من محافظات الوجه القبلى إلى الوجه البحرى، ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها على أن تكون حدود محافظتى الفيوم وبنى سويف مع حدود محافظة الجيزة هى الحد الفاصل لذلك.

ونص القرار على حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى بدون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف فى المحافظة المرخص بها .

وأوضح القرار أنه فى حال ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمى وتخصم أجرة الحلج منها ويوضع باقى الثمن فى خزينة المحكمة لحين البت فيها.

قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى الجريدة الرسمية
قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى الجريدة الرسمية






القطن

الاقطان

الوجه القبلى

الوجه البحرى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة: ارتفاع إيرادات هيئة التعمير لمليار و566 مليون جنيه

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:31 ص

مصر تستعيد صدارة المشهد فى إنتاج أقطان طويلة التيلة.. زراعة 500 ألف فدان خلال الموسم الجديد تزيح الولايات المتحدة وتضع القاهرة بالمركز الأول.. خبراء: التوسع في زراعة القطن القصير فرصة لزيادة الصادرات

الإثنين، 23 يناير 2023 04:00 م

وزارة الزراعة تعلن خطة خفض استهلاك المبيدات الكيماوية واستبدالها بالحيوية بنسبة 50% فى 2040..‫ وتؤكد: عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية.. ومطابقته للمواصفات الطبيعية والكيميائية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 08:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة