وزارة التموين: لا صحة لوجود صفحات على مواقع التواصل غير الموثقة بالعلامة الزرقاء

كتب: مدحت وهبة

تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية وسائل الإعلام وجمهور التواصل الإجتماعى أنه لا صحة لوجود أى صفحات للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت أى مسمى يتضمن أسم الوزارة أو شعارها.

وتُشدد الوزارة على أن الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والوحيدة هي الموثقة بالعلامة الزرقاء.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير.

ويأتى هذا اللقاء الدورى في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كل مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالها، والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.