فوائد الجزر لصحتك.. تقليل الالتهاب وتقوية المناعة أبرزها

كتبت فاطمة خليل

الجزر من الخضرلوات الغنية بالفوائد الصحية، فهو يحتوى على الفيتامينات مثل: فيتامين أ وفيتامين سي والكالسيوم، وله فوائد أبرزها صحة العين، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الجزر، بحسب موقع Eating well.

فوائد الجزر لصحتك



1. صحة العين

ربما تكون هذه هي الفائدة الغذائية الأكثر شهرة للجزر، ولكن لا ينبغي إغفالها. تحصل هذه الخضار البرتقالية على لونها من بيتا كاروتين، وهو من عائلة الكاروتينات من مضادات الأكسدة.

وقد ثبت أن بيتا كاروتين يساعد في منع أمراض العيون المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي.

2. المناعة

يساعد بيتا كاروتين أيضًا في إنتاج فيتامين أ في الجسم، وهو أمر حيوي لتعزيز نظام دفاع الجسم، وخاصة خلال موسم البرد والأنفلونزا. يساعد فيتامين أ أجسامنا على الاستجابة وتجديد خلايا جديدة للبقاء قوية.

3. صحة القلب

أظهرت دراسة نشرت المجلة الدولية للأبحاث المبتكرة في الهندسة والإدارة أن الجزر يمكن أن يحمي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية - ويمكن أن يساعد حتى في خفض الكوليسترول. يرتبط زيادة تناولك للخضراوات بشكل عام بتحسين صحة القلب.

4. صحة الجلد

الكاروتينات التي ذكرناها سابقًا - الريتينول والبيوتين والليكوبين - هي محاربات للجلد وكلها مخفية داخل الجزر ، لذا استمر في تناولها للحصول على بشرة أكثر صحة ونعومة.

5. تقليل الالتهاب

تساعد العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وبيتا كاروتين في مكافحة الالتهابات، جنبًا إلى جنب مع الألياف ومضاد الأكسدة المسمى لوتولين، والذي يوجد أيضًا في الجزر.

تساعد الألياف في منع الأمراض المزمنة، وتحافظ على انتظامك وتعزز صحة أمعائك.