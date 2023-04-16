من أجل بشرتك.. تجنب 4 أخطاء عند استخدام الريتينول

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الريتينول أحد المكونات التي تحظى بالثناء دائمًا في عالم العناية بالبشرة، على مدى السنوات القليلة الماضية ، ترك عنصر العناية بالبشرة هذا علامة بارزة في صناعة التجميل حيث أشاد الناس بمدى فائدته لبشرتك، قد يفيدك الاستخدام المستمر للريتينول بعدة طرق ويساعدك في الحصول على بشرة جميلة ودائمة الشباب، إذا كنت ترغب في إضافة الريتينول إلى قائمة مكونات العناية بالبشرة ، فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن هذه الأخطاء التي قد تضر بشرتك أكثر من نفعها، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

فوائد الريتينول للبشرة



بالنسبة للأشخاص غير الخاضعين للتجربة ، يعتبر الريتينول أحد مشتقات فيتامين أ ، وهو أحد العناصر الغذائية المهمة المطلوبة لتعزيز تجديد الخلايا. يُعتقد أنه يعزز إنتاج الكولاجين ، ويبطئ علامات الشيخوخة ، ويفتح لون البشرة ، ويعزز تجديد الجلد. وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، تزيد الرتينويدات من إنتاج الكولاجين ، مما يساعد على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد .





أربعة أخطاء شائعة في الريتينول يجب عليك الابتعاد عنها:



الخطأ الأول: وضع الريتينول في الصباح



يجب استخدام مكونات معينة فقط في وقت محدد للعمل ، والريتينول هو أحد مكونات العناية بالبشرة، و أفضل وقت لاستخدام الريتينول هو الليل، يمكن أن يؤدي استخدامه خلال النهار إلى الإضرار بفعاليته، في حين أنه قد لا يؤثر عليك بطريقة سيئة ، إلا أنه بمرور الوقت قد يجعل بشرتك حساسة ، وعدم استخدامه في الوقت المناسب قد لا يساعد الريتينول في الوصول إلى "الإمكانات الفعلية".

الخطأ الثاني: لا تستخدم الريتينول مع أحماض التقشير الأخرى



يجب عليك استخدام الريتينول بحكمة إذا كنت ترغب في الاستفادة من جميع فوائده، في حين أنه يعمل بشكل جيد مع بعض المكونات ، يجب تجنب استخدام الريتينول مع مقشرات أخرى مثل AHA أو BHA أو فيتامين C ، كما يشير طبيب الأمراض الجلدية، يُعتقد أن استخدام الريتينول مع هذه المكونات قد يتسبب في جفاف بشرتك والتسبب في تهيجها.

الخطأ الثالث: وضع الريتينول بالقرب من العين



وغني عن القول أن الجلد حول عينيك رقيق ويمكن لأي شيء أن يهيجهما، أن تطبيق الريتينول "قريب جدًا من العين أو زوايا الفم أو زوايا الشفة" يمكن أن يهيج الجلد لأنها حساسة ، من الأفضل تجنب تطبيق الريتينول في أي مكان بالقرب من عينيك.

الخطأ الرابع: وضع القليل من الريتينول



بالطبع ، تقوم بتطبيق منتج جديد للعناية بالبشرة وتميل إلى تطبيق المزيد ، خاصة إذا كان يعمل لكن القليل من الريتينول كافٍ لرؤية نتائج إيجابية ويجب تجنب وضع الكثير منه على بشرتك، أن حجم البازلاء للمنتج أكثر من كافٍ لبشرتك، ضعيه برفق على وجهك بالكامل للحصول على أفضل النتائج.