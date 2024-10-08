نصائح لتعزيز صحة أمعائك خلال موسم تقلبات الخريف

كتب حسام الشقويرى

هناك أسباب مختلفة لزيادة أعراض الجهاز الهضمي فى موسم الخريف، و يؤدي تناول طعام الشوارع والمياه الملوثة إلى التهاب المعدة والأمعاء (ويجعل الطقس الرطب الجهاز الهضمي بطيئًا. والنظام الغذائي غير المنتظم أيؤدى ايضا إلى زيادة مشاكل الجهاز الهضمي وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

بعض النصائح لتعزيز صحتك الهضمية



اتباع نظام غذائي نباتي خالي من الوجبات السريعة

يفتقر النظام الغذائي النباتي بأكمله إلى بعض الأطعمة، ويعتمد على اللحوم المقلدة والجبن.

الماء المغلى

كما أن خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل التيفوئيد والإسهال مرتفع أيضًا خلال موسم الرياح الموسمية فى فصل الخريف. لتجنب ذلك، يجب استخدام الماء المغلي للشرب قدر الإمكان، بعد تبريده.

تجنب المأكولات البحرية

ضرورة تجنب تناول المأكولات البحرية خلال موسم الرياح الموسمية، لأنها قد تؤدي إلى الإصابة بالإسهال. كما يجب تجنب المشروبات الغازية، وكذلك الحد من استهلاك منتجات الألبان خلال هذا الوقت.

زيادة تناول البروبيوتيك

خلال موسم الرياح الموسمية، يجب تناول الكثير من البروبيوتيك مثل الزبادي واللبن الرائب والمكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

اضف هذه الأطعمة الخمسة إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة الأمعاء



. الأطعمة المخمرة



الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي، مفيدة لصحة الأمعاء بشكل عام لأنها تحتوي على بكتيريا بروبيوتيك تساعد على تعزيز ميكروبيوم الأمعاء المتوازن، تعمل دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يعزز عملية الهضم ويعزز جهاز المناعة لديك.

. الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مثل الفول والعدس والبذور والفواكه تساعدك على تعزيز صحة الأمعاء، تناول هذه الألياف يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء ويعزز نموها، مما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

. النظام الغذائي النباتي

النظام الغذائي الذي يعتمد على النباتات مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والبقوليات غني جدًا بالألياف والمغذيات النباتية، مما يساعد في تغذية ميكروبيوم الأمعاء، التخفيف من الأطعمة المصنعة والمنتجات الحيوانية يمكن أن يقلل الالتهاب ويعزز صحة الأمعاء والرفاهية العامة.

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

إضافة أحماض أوميجا 3 إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعزز بطانة الأمعاء والميكروبيوم المتوازن، مما يعزز أيضًا الصحة العقلية. توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة وبذور الكتان والجوز. هذه لها خصائص مضادة للالتهابات تعزز بطانة الأمعاء والصحة العامة والرفاهية.