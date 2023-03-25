أعراض مفاجئة تدل على مشاكل بجهازك الهضمى.. منها الرغبة في تناول الحلويات

كتبت فاطمة خليل

في حين أن أعراض الجهاز الهضمي مثل: الانتفاخ والإمساك والإسهال وآلام البطن هي مؤشر شائع على وجود مشكلة في القناة الهضمية، إلا أن هناك بعض العلامات غير المباشرة التي يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا بأمعائك، ويمكن أن يساعد تحسين صحة القناة الهضمية في التخلص من هذه الأعراض المزعجة، نتعرف في هذا التقرير على علامات وأعراض مفاجئة تدل على مشاكل في جهازك الهضمى.

علامات وأعراض مفاجئة تدل على مشاكل في جهازك الهضمى

- زيادة الوزن بشكل غير مقصود

زيادة الوزن غير المقصودة التي تحدث دون أي حالة طبية أو تغييرات في نمط الحياة، قد تكون ناجمة عن ميكروبيوم أمعائك. وفقًا لبحث نُشر في مجلة Frontiers in Immunology ، يمكن لبعض بكتيريا الأمعاء أن تعزز الالتهاب ، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ويؤثر بشكل غير مباشر على وزنك.

الرغبة الشديدة في تناول السكر

إذا كانت أمعائك غير صحية، فقد تعاني من الرغبة الشديدة في تناول السكر يمكن أن تظهر هذه من خلال اشتهاء الحلويات أو الخبز أو الفاكهة أو منتجات الألبان.

يؤدي هذا أيضًا إلى حدوث حلقة مفرغة حيث يساهم استهلاك الكثير من السكر في نمو البكتيريا السيئة في الأمعاء هذا يمكن أن يخلق بيئة التهابية في جسمك.

المزاجية والقلق والاكتئاب

هناك رابط قوي بين أمعائنا وعقولنا في الواقع ، غالبًا ما يشار إلى القناة الهضمية باسم الدماغ الثاني.

وفقًا لمراجعة في مجلة Frontiers in Psychiatry ، تتواصل ميكروبات الأمعاء مع الجهاز العصبي ونظام الغدد الصماء والجهاز المناعي ، وبالتالي تؤثر على حالتك المزاجية وكيف تشعر.

لإصلاح ذلك ، تشير عدد قليل من الدراسات إلى أن مكملات البريبايوتكس قد تحسن الأعراض. علاوة على ذلك ، يمكن لنظام غذائي غني بالأطعمة النباتية الكاملة ، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ، أن يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي ويحسن صحتك العقلية ومزاجك.

وجدت مراجعة نُشرت في Advances in Nutrition أن هذا النوع من النمط الغذائي يعزز التنوع الميكروبي في الأمعاء ويقلل من التهاب الأمعاء ، مما يفيد الصحة العقلية.

عدم تحمل الطعام

يعني عدم تحمل الطعام أنك تواجه صعوبة في هضم بعض الأطعمة أو مكونات الطعام.

تشير الأبحاث إلى أن العديد من حالات عدم تحمل الطعام قد تنجم عن تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض معدية معوية مثل الإسهال والتشنجات البطنية والانتفاخ والغازات.

لإصلاح ذلك ، ابدأ بتحديد الطعام المخالف ثم احذفه من نظامك الغذائي لعدة أسابيع.

بمجرد زوال الأعراض ، يمكنك إعادة إدخال الطعام في نظامك الغذائي بكميات صغيرة. سيسمح هذا لبكتيريا الأمعاء بأن تصبح أكثر مهارة في تكسير هذا الطعام ، مما قد يساعد في زيادة قدرتك على التحمل.