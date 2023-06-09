الأطعمة المخمرة تساهم فى تنظيم الجهاز الهضمي وتحسين صحتك العامة

رانيا عامر

تحتوي العديد من الأطعمة المخمرة على البروبيوتيك، وهي كائنات حية دقيقة، ويمكن أن تساهم بالتوازي مع البكتيريا الجيدة الموجودة في ميكروبيوم أمعائك، بتنظيم الجهاز الهضمي وتحسين صحتك العامة.

لكن، لا تحتوي كل الأطعمة المخمّرة على كائنات البروبيوتيك الحية. وتقتل الحرارة المرتفعة كائنات البروبيوتيك الحية الدقيقة مثل البكتيريا والخميرة، لذا فإن أي عنصر تم طهيه أو بسترته، مثل المخللات المستقرة على الرف، لن تحتوي على أي منها. وإذا كنت تبحث عن أطعمة غنية بالبروبيوتيك، فتأكد من أن الملصق يشير إلى أن الطعام يحتوي على البكتيريا الحية أو النشطة.

وقالت إيريكا سونينبيرج، كبيرة الباحثين بكلية الطب في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية: "تعتبر الأطعمة المخمّرة مفيدة بشكل عام، وليس هناك نوع معين أفضل من الآخر".

قائمة بالأطعمة المخمرة المفيدة:

الزبادي

تحتوى الزبادي على الكائنات الحية الدقيقة بروبيوتيك ( البكتيريا الحية والنشطة ) التي تضيف إلى هذا المنتج الشهير طعمًا منعشًا.

معجون فول الصويا

تعتمد نكهة ولون معجون فول الصويا متعدد الاستخدامات هذا على المكونات المستخدمة وطول وقت التخمير.

اختر أنواعًا قليلة من معجون فول الصويا ووزعها على أطباق مختلفة لتذوق مجموعة من النكهات. يمكن استخدامه أيضًا كتوابل أو إضافة مالحة، على غرار المايونيز أو صلصة الصويا.

كرنب الكيمتشي

كرنب ملفوف مثل المخلل والكيمتشي يسمى أيضا سلطة الكرنب يفضل تناوله مع البيض فى وجبة الفطور، أو ضعه مع سلطة حبوب أو قلّبه مع الأرز المقلي.