5 أمراض تنقلها المياه يمكن أن تقتلك إذا لم يتم علاجها بسرعة.. متى يجب زيارة الطبيب

كتبت إيناس البنا

في حين أن الماء يحافظ بلا شك على الحياة، إلا أنه من المفارقات أنه يمكن أن يكون سببًا للأمراض عند تلوثه، فيمكن أن تتسبب حالات الأمراض مثل التيفود والتهاب الكبد، ويصبح من الضروري للغاية للأفراد اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية أنفسهم من هذه المخاطر الصحية.

ما أسباب الأمراض التي تنقلها المياه؟

وفقًا لموقع "healthsite"، ينبع أحد المسببات الأساسية للأمراض المنقولة بالمياه من استهلاك مياه الشرب غير النقية من خلال الأطعمة والمشروبات المختلفة، ويعد هذا التعرض للمياه غير النظيفة مساهمًا فى انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وتتسرب المياه الملوثة إلى وجباتنا الغذائية، ما يشكل خطرًا قويًا لانتقال الأمراض، ويؤكد أهمية الحفاظ على اليقظة بشأن مصادر طعامنا ومشروباتنا خلال موسم الرياح الموسمية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

التيفود

خلال الرياح الموسمية، يصبح التيفود مصدر قلق كبير، ينتشر التيفود من خلال المياه الملوثة، غالبًا بسبب سوء الصرف الصحي، تشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والضعف وآلام البطن.

يمكن بسهولة الخلط بين هذه الأعراض وأمراض أخرى، مما يجعل من المهم استشارة الطبيب إذا كنت تعاني منها، يمكن أن يصبح التيفود معقدًا وحتى قاتلًا إذا لم يتم علاجه بسرعة.

الكوليرا

تحدث الكوليرا بسبب البكتيريا التي تتكاثر في الطعام والمياه الملوثة، إذا كنت تستهلك هذه المصادر الملوثة ، فقد تواجه أعراضًا شديدة مثل الإسهال المائي (غالبًا ما يسمى براز "ماء الأرز") والقيء وتشنجات البطن، الكوليرا مرض شديد العدوانية ينتقل عن طريق المياه ويتطلب رعاية طبية فورية. يعد علاج الجفاف أمرًا ضروريًا لمنع الجفاف ، لذلك من الضروري الاتصال بالطبيب على الفور.

التهاب الكبد أ

تنتقل هذه العدوى الفيروسية عن طريق الطعام والماء الملوثين، ويؤدي إلى التهاب الكبد مؤقتًا، يمكن أن تشمل الأعراض اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) والتعب وآلام البطن. في حين أن التهاب الكبد A عادة ما يكون محدودًا ذاتيًا، إذا استمرت الأعراض ، فمن الجيد أن تسعى للحصول على رعاية طبية.

خطوات تحذيرية مهمة للوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه

ضمان نقاء إمدادات المياه الخاصة بك أمر بالغ الأهمية: استخدم طرقًا مثل الغليان أو استخدام المرشحات أو أجهزة تنقية المياه لإزالة الكائنات الدقيقة الضارة والملوثات بشكل فعال، تصبح هذه الخطوة حاسمة بشكل خاص خلال الرياح الموسمية عندما تتلوث مصادر المياه.

غسل اليدين باستمرار بالماء النظيف والصابون هو خط دفاع أساسي: انتبه جيدًا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات أو ملامسة الأسطح التي قد تحمل الجراثيم. تقلل هذه الممارسة بشكل كبير من خطر نقل مسببات الأمراض إلى جسمك.

استخدام مطهرات الأيدي التي تحتوي على 60٪ كحول على الأقل تعمل كبديل قيم.

الامتناع عن استهلاك الأطعمة والمشروبات من البائعين أو المطاعم ذات الممارسات الصحية المشكوك فيها.

تقدم اللقاحات درعًا قويًا ضد أمراض معينة تنقلها المياه، خاصةً لأمراض مثل التيفوئيد والتهاب الكبد أ، تعزز هذه اللقاحات مناعتك، وتوفر حماية قيمة ضد هذه التهديدات.