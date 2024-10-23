اليوم السابع
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ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر: نعمل على تمكين المرأة ودعمها صحيا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:17 م
ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر: نعمل على تمكين المرأة ودعمها صحيا جلسات المؤتمر العالمي للسكان
كتبت ـ مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

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كشف إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، عن دور الصندوق فى دعم المرأة وتمكينها صحيًا، وذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، فى جلسات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC).

وقال إن المنظمة أعطتهم سلطة دعم الدول الأعضاء ومساعدتها فيما يتعلق بالمجتمعات وحقوق المرأة، وذلك من خلال دمج البرامج الخاصة بصحة المرأة والأم وضمان الحصول على الخدمات ذات الصلة بها بشكل دائم، وعدم وجود قصور فى أوجه تنظيم الأسرة ومجابهة العنف ضد المرأة، والاهتمام بكل ما يتعلق بصحتها الجسدية والنفسية والعقلية.

وأشار إلى أنهم يفعلون ذلك من خلال الدعم الفنى، والتأكيد على تلبية احتياجات النساء من خلال السياسات ووضع هذا الأمر بعين الاعتبار عند إعداد الموازنات، لافتًا إلى أن على المستويات المتوسطة والمنخفضة لابد من العمل على هذا الأمر من خلال الوحدات المحلية وهذا ما حققوه فى مصر.

وقال إن لديهم استراتيجيات تغطى احتياجات المرأة، كما أن دورهم يكمن فى دعم السياسات، والقيام بدور استشارى لصانعى القرارات، وذلك بطرح الأدلة والأفكار من أجل اتخاذ قرارات أفضل تدعم المرأة.







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