وزير العمل: الاستراتيجة الوطنية للتشغيل تستهدف خلق فرص عمل وتدريب الشباب وفقًا لاحتياجات السوق

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

كشف محمد جبران وزير العمل، عن أهداف الاستراتيجة الوطنية للتشغيل، وذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".

وأوضح وزير العمل، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قائمة على رسم سياسة عامة للتشغيل وتحقيق التوازن المطلوب في النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل وتدريب الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف استشراف الوظائف الجديدة بعد جائحة كورونا، ودمج العاملين في الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي وسد الفجوات في سوق العمل، مؤكدًا: "فيه فئات أولى بالرعاية لابد من دمجها في سوق العمل".

يُذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".