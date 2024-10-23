أفضل وقت لتعزيز مستويات فيتامين د من ضوء الشمس

كتبت فاطمة خليل

فيتامين د من بين أهم العناصر الغذائية لصحتك بشكل عام، ومن المعروف أن التعرض لأشعة الشمس هو أفضل طريقة للحصول على فيتامين د، ولكن يجب أن تعرف مقدار التعرض لأشعة الشمس غير الخطير، وأفضل وقت لامتصاص جسمك فيتامين د بكفاءة، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للخبراء، يعاني أكثر من 40% من الناس في جميع أنحاء العالم من نقص فيتامين د، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مختلفة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والتعب وفقر الدم وحتى مشاكل الصحة النفسية.

لماذا تعد الشمس أفضل مصدر لفيتامين د؟

يُعرف فيتامين د - المصنوع من الكوليسترول في بشرتك عندما يتعرض للشمس - أيضًا بفيتامين أشعة الشمس.

يقول الخبراء إنه عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس - يتكون فيتامين د من الكوليسترول. تضرب أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع ب الكوليسترول في خلايا الجلد، مما يوفر الطاقة اللازمة لتخليق فيتامين د.



ثم تساعد الخلايا في أمعائك على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان ضروريان للحفاظ على عظام قوية وصحية ومع ذلك، يقول الخبراء إن التعرض لأشعة الشمس أكثر من اللازم يمكن أن يصبح ضارًا بصحتك.

ما هو أفضل وقت للحصول على ضوء الشمس للحصول على فيتامين د الكافي؟

وفقًا للخبراء، فإن منتصف النهار - وخاصة خلال فصل الصيف، هو أفضل وقت للحصول على ضوء الشمس.

وقال الأطباء إنه في منتصف النهار - تكون الشمس في أعلى نقطة لها - ولكن الأشعة فوق البنفسجية هي أيضًا الأقوى، وبالتالي، فأنت تحتاج إلى وقت أقل في الشمس للحصول على فيتامين د الكافي.

بصرف النظر عن الحصول على العناصر الغذائية في منتصف النهار بكفاءة أكبر - فهي أيضًا أكثر أمانًا من التعرض لأشعة الشمس في وقت لاحق من اليوم - حيث يمكن أن يزيد التعرض لأشعة الشمس في ذلك الوقت بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطانات الجلد الخطيرة والمميتة.

لذا، اجلس مباشرة في الشمس - مواجهًا ظهرك، وارتدِ قميصًا داخليًا لمدة 20-30 دقيقة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع خلال فصل الصيف و5-6 مرات خلال فصل الشتاء - وخاصةً لأصحاب البشرة الفاتحة.

وقال الأطباء إنه إذا كانت بشرتك داكنة، فقد تحتاج إلى وقت أطول قليلاً من ذلك.



ومع ذلك، تأكد من عدم حرق نفسك بالبقاء في الشمس لفترة طويلة جدًا. بدلًا من ذلك، حاول عدم استخدام واقي الشمس لمدة 15-20 دقيقة الأولى فقط، اعتمادًا على مدى حساسية بشرتك لأشعة الشمس، واستخدم واقي الشمس قبل أن تبدأ الحروق.

أيضًا، من الجيد تمامًا ارتداء قبعة ونظارة شمسية لحماية وجهك وعينيك أثناء تعريض أجزاء أخرى من جسمك لأشعة الشمس. نظرًا لأن الرأس جزء صغير من الجسم، فإنه لن ينتج سوى كمية صغيرة من فيتامين د.

مخاطر التعرض لأشعة الشمس الزائدة

البقاء في الشمس لفترة أطول من 30 دقيقة فقط يمكن أن يؤدي إلى المخاطر التالية:

حروق الشمس

تحدث حروق الشمس عندما يكون لديك احمرار أو تورم أو ألم أو حساسية أو بثور على بشرتك بسبب التعرض لأشعة الشمس الزائدة.

تلف العين

الجلوس في الشمس لفترة أطول يعرضك لأشعة فوق البنفسجية القاتلة التي تلحق الضرر بشبكية العين - مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين.

ضربة الشمس

يؤدي التعرض لأشعة الشمس الزائدة إلى ضربة الشمس - وهي حالة يمكن أن ترتفع فيها درجة حرارة الجسم الأساسية بسبب الحرارة الزائدة.