من مطبخك.. 9 مكونات تحمى عينيك من تأثير أشعة الشمس الضارة

كتبت مروة هريدى

التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية الشديدة والشاشات يمكن أن يزعج العينين بشكل كبير، ما يؤدي إلى أعراض مثل الاحمرار، والشعور بالحرقان، والجفاف، والالتهاب في العينين، وللحفاظ على صحة عينيك وحدة بصرك يجب عليك الاعتناء بها جيدً، ولحماية عينيك من التلف يمكنك إضافة هذه المكونات إلى روتين العناية بصحة العين، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. بعض المكونات التي يمكن استخدامها من مطبخك للعناية بصحية العينين والحفاظ على حدة البصر:

- شاى البابونج: يمكن استخدامه كغسول للعين لتقليل التهيج وتوفير تأثير مهدئ.

- إكليل الجبل: يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية العينين من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.



- الخيار: يمكن أن يساعد وضع شرائح الخيار على العينين في تقليل الانتفاخ وكمبرد لهذه المنطقة، مما يخفف من الانزعاج الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

- الصبار: يمكن وضع جل الصبار حول العينين لتوفير تأثير مبرد ومهدئ، مما يقلل الالتهاب والاحمرار.

- بذور الشمر: تمتلك خصائص تبريد يمكن أن تساعد في تهدئة العينين، ويمكن أن يكون تناول شاي الشمر أو استخدام ماء الشمر كغسول للعين مفيدًا.

- الكزبرة: يمكن غلي بذور الكزبرة في الماء واستخدامها كغسول للعين لتقليل التهاب العين وتخفيف حدة التهيج.

- الزعفران: يُعرف بخصائصه المضادة للأكسدة، ويمكن أن يساعد تناول حليب الزعفران في تحسين الرؤية وحماية العينين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

- جذر العرقسوس: معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمهدئة، ويمكن أن يساعد في تقليل الاحمرار والتهيج في العينين الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

- العسل مع الكركم: يمكن استخدام هذا المزيج كقطرة للعين لتقليل الالتهاب وحماية العينين من العدوى الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.