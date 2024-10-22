عندك دور برد.. ماذا تأكل وتشرب إذا كنت تعاني من التهاب الحلق؟

كتبت فاطمة خليل

عندما تعاني من التهاب الحلق - ستشعر بحرقان وألم وعدم راحة وعدم القدرة على تناول أي شيء، لذا، في حين أنه من المهم تناول الطعام - للحصول على العناصر الغذائية المطلوبة للتعافي السريع، تأكد من تناول الأطعمة والمشروبات الطرية وسهلة البلع، دون التسبب في أي مشاكل أخرى، بحسب موقع تايمز ناو.

يسبب التهاب الحلق الألم وعدم الراحة الشديد للأشخاص من جميع الأعمار في أغلب الأحيان، تكون أول علامة على الإصابة بنزلة برد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي هي ضيق التنفس، والشعور بالغثيان، إلى جانب عدم الرغبة في تناول الطعام. ومع ذلك، وفقًا للأطباء، من المهم أن تزود جسمك بالطاقة، وخاصة عندما تكون مريضًا، لتسريع عملية الشفاء.

ولذلك، يقترح الخبراء تناول المشروبات والأطعمة الدافئة - والتي تشمل الأطعمة اللينة التي لا تؤذي حلقك الملتهب بالفعل.

ما الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في علاج التهاب الحلق؟



في حين أن تناول الأطعمة الموصى بها لن يعالج التهاب الحلق، إلا أن هذه الخيارات يمكن أن تساعدك على تهدئة التهيج والتورم مع تعزيز الشفاء.

يقول الخبراء إنه يجب تناول الأطعمة غير الحارة وسهلة البلع - حيث أن الملمس الناعم سيساعد في الحد من كمية التهيج في حلقك.

يمكن أن تساعد الحساء الساخن، أو الشاي بالليمون، وكذلك المضمضة بالماء الدافئ المالح، أيضًا في تهدئة حلقك.

بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها بأمان دون تفاقم حالتك تشمل:



الشوفان

يحتوي الشوفان على الألياف والعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة. إنه وجبة ممتازة تملأك وتساعدك على تخليص جسمك من السموم.

الجيلى

وبينما لا يحتوي على أي فوائد طبية، فإن الملمس الناعم للجيلاتين يسهل بلعه عندما يكون لديك حلق ملتهب.

الزبادى

الزبادي العادي أو الزبادي مع الفواكه المهروسة في درجة حرارة الغرفة

العسل

العسل له فوائد طبية مذهلة. فهو فعال للغاية في علاج الالتهابات البكتيرية والفيروسية ولكن نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، يمكن للعسل أن يمنع جهاز المناعة لديك من القيام بعمله بشكل فعال، لذا تناوله دائمًا بكميات صغيرة.

الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في تقليل الالتهابات ومنع نمو البكتيريا. كما أن له خصائص مضادة للغثيان.

وعلى عكس الاعتقاد السائد، فإن الأطعمة الباردة مثل الآيس كريم تهدئ التهاب الحلق وتقلل من الالتهابات. ومع ذلك، تأكد من تناول مغرفة واحدة فقط، حيث أن الكثير من السكر يمكن أن يثبط فعالية جهاز المناعة.

شوربة الدجاج

حساء الدجاج لذيذ للغاية بالإضافة إلى أنه أحد أفضل العلاجات لمحاربة نزلات البرد والالتهابات. فهو يساعد على حركة خلايا الدم البيضاء التي تدافع ضد العدوى، والسوائل الساخنة تزيد من حركة المخاط الأنفي.

البطاطس المهروسة

تعتبر الأطعمة اللينة سهلة البلع مثل البطاطس المهروسة فكرة جيدة دائمًا عندما تكون مريضًا، والبطاطس المهروسة تناسب ذلك تمامًا. فهي مليئة بالمغنيسيوم وفيتامين سي ومضادات الأكسدة - وهي مكونات تعزز قوة جهاز المناعة .

البيض

البيض - سواء كان مسلوقًا أو مخفوقًا - هو مصدر قوي للبروتين وفيتامين د وفيتامين ب 12 بالإضافة إلى الزنك والحديد والسيلينيوم - وكلها تساعد في مكافحة العدوى.

عصائر الفاكهة الطبيعية

العصائر - المصنوعة من الفواكه الموسمية مع التمر، هي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تساعد في تهدئة الحلق وتعزيز مستويات المناعة.

