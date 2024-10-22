علاجات منزلية بسيطة لتخفيف نزلات البرد والتهاب الحلق والسعال

كتبت مروة هريدى

البرد والسعال والاحتقان من المشكلات الشائعة التي تسببها تغيرات الفصول أو زيادة مستويات تلوث الهواء، ولا شك أن نزلات البرد والسعال والاحتقان من التجارب المزعجة التي قد تؤثر على الصحة العامة، فإذا كنت تعاني من نفس المشكلة أيضًا، فإليك بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي قد تعمل مثل الإكسير لعلاج البرد أو السعال أو التهاب الحلق، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

شوربة الدجاج



إن تناول طبق دافئ من شوربة الدجاج لا يمنحك الشعور بالارتياح فحسب، بل إنه يتمتع أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، حيث يساعد المرق الساخن على ترطيب الجسم، بينما يمكن للبخار أن يخفف من احتقان الأنف، وتحتوي شوربة الدجاج أيضًا على عناصر غذائية يمكنها دعم الجهاز المناعي، مما يجعلها خيارًا رائعًا عندما تشعر بالتعب.

العسل والليمون



يعتبر خلط العسل مع عصير الليمون علاجًا قديمًا لتهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال، حيث يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا الطبيعية ويوفر طبقة مهدئة للحلق، في حين أن الليمون غني بفيتامين سي، الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة، فقط امزج ملعقة كبيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة في ماء دافئ وتناوله عدة مرات في اليوم.

مشروب الزنجبيل



يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل السعال وتهيج الحلق، ولتحضير مشروب الزنجبيل، انقع شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء المغلي لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم أضف العسل للتحلية وتوفير تأثيرات مهدئة إضافية، ويمكن أن يساعد تناول هذا المشروب مرتين إلى ثلاثة يوميًا في تخفيف الأعراض.

الغرغرة بالماء المالح



الغرغرة بالماء المالح الدافئ هي طريقة فعالة لتخفيف التهاب الحلق وتقليل السعال، فقط امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة لمدة 30 ثانية قبل بصقها، حيث يساعد هذا العلاج على تقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد في قتل البكتيريا في الحلق.

حليب الكركم



يحتوي الكركم على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ولتحضير حليب الكركم، سخنى كوبًا من الحليب وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ويمكن إضافة ملعقة من العسل للتحلية، حيث يساعد تناول هذا المشروب الدافئ قبل النوم تحديدًا في تهدئة التهاب الحلق وتعزيز النوم بشكل أفضل.

مشروب النعناع



يحتوي النعناع على المنثول، الذي يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق ويعمل كمزيل طبيعي للاحتقان، فقط انقعى أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء المغلي، ويمكن أن يساعد استنشاق البخار الناتج عن هذا المشروب في تنظيف الممرات الأنفية، ويمكن تناوله حتى ثلاث مرات في اليوم لتخفيف الآلام.