أعراض اضطراب التقيؤ المتكرر

كتبت مروة محمود الياس

بعض الاضطرابات غير الشائعة التى قد تصيب البعض تسبب أعراضًا شديدة وظاهرة، مثل اضطراب نوبات الغثيان والتقيؤ المتكرر، وغالبًا ما يصيب هذا الاضطراب في كثير من الأحيان الأطفال والمراهقين كفئة أولى، ومن بين أهم أعراض هذه الحالة التي تصيب البعض حسبما ذكرها تقرير نشر في موقع rarediseases الطبي المعنى يالصحة العامة والأمراض هي:

الغثيان المتكرر والشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام

القئ المتكرر والدورى الذى لا يمكن إيقافه في كثير من الأحيان

اضطرابات حادة في الجهاز الهضمى تسبب اضطرابات معوية شديدة ويعانى خلالها المريض من عدم الراحة في جهازه الهضمى تمامًا.



الوهن والضعف الشديد الذى يصيب البعض، فيشعروا بحالة من الضعف العام وعدم الشعور بالقوة.

عدم القدرة على المشى والحركة بشكل سليم واضطراب في القدرة على الحركة لدي البعض.



صداع وألم بالرأس قد يعانى منه البعض وآلام بالرأس مزعجة وشديدة.

أوجاع بالبطن شديدة وألم بالجهاز الهضمى والقولون واضطراب في الإخراج بشكل كبير.

اضطراب ونقص شديد في التغذية ومناعة وفيتامينات وقوة الجسم نتيجة التقيؤ المتكرر لدى الطفل المريض أو المراهق كذلك.



مع التقدم في العمر قد تزيد تدريجيًا حالة اضطرابات المعدة وتتطور لتصل إلى مشكلات هضمية حقيقية.

ولابد من الاهتمام بالعرض على المختص للكشف عن السبب وعلاجه، فضلاً عن الحصول على ساعات نوم كافية فضلاً عن تجنب الأطعمة التي يمكن أن تزيد اضطراب المعدة والغثيان والتي من بينها الشيكولاتة، والكافيين بأنواعه المختلفة، فضلاً عن الأجبان ومنتجات الألبان.