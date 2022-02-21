متى تسقط أسنان الطفل؟.. اعرف ترتيب السقوط

كتبت إيناس البنا

لكل طفل جدول زمني خاص به لتنبت وفقدان أسنان الطفل، وبالتالي، لا يوجد عمر محدد لهذه الظاهرة، قد يشعر الآباء بالقلق حيال أسنان الطفل (وتسمى أيضًا أسنان الحليب أو الأسنان اللبنية) إذا لم تسقط في السنوات الأولى، لكن هل هناك ما يدعو للقلق؟ متى تسقط أسنان الطفل بشكل عام؟

تواصلت Onlymyhealth مع الدكتور سيدهارث ريدي ، طبيب الأطفال في مستشفى شاردا ، نويدا الكبرى لمعرفة المزيد عن مخطط الأسنان اللبنية.

تساعد أسنان طفلك على مضغ أول الأطعمة التي يتم إعطاؤها له، وهذه أسنان ناعمة يمكن أن تساعد الأطفال في الحصول على الأطعمة اللينة. يحصل معظم الأطفال على 20 سنًا لبنانيًا تأتي بشكل عام عندما يبلغ عمر الطفل 6 أشهر وتبدأ هذه الأسنان في السقوط بعد سنوات من العمر. يستغرق سقوط جميع الأسنان اللبنية أو أسنان الطفل سنوات واستبدال أسنان البالغين. يحدث هذا عادة عندما يدخل الطفل في سن المراهقة.

أسنان الطفل

تختلف الأسنان في الحجم والشكل وموقعها، عادة ما يكون لدى الأطفال حديثي الولادة 20 سنًا (أسنان أولية) تبدأ في الظهور في عمر 6 أشهر. إنهم (يتساقطون) في أوقات مختلفة طوال فترة الطفولة .

ترتيب سقوط أسنان الطفل

القاطع المركزي هو أول سن يتساقط في عمر 6-7 سنوات يليه القاطع الجانبي (7-8 سنوات) ، المولي الأول (9-11 سنة) ، الناب والضرس الثاني (10-12 سنة) في الأسنان العلوية والسفلية. الرجوع إلى هذا المخطط لمعرفة الجدول الزمني لتساقط أسنان الطفل:

القواطع المركزية السفلية - من 6 إلى 7 سنوات

القواطع المركزية العلوية - من 6 إلى 7 سنوات

القواطع الجانبية العلوية - من 7 إلى 8 سنوات

القواطع الجانبية السفلية - من 7 إلى 8 سنوات

الأضراس العلوية الأولى - من 9 إلى 11 سنة

الأضراس السفلية الأولى - من 9 إلى 11 سنة

الأنياب العلوية - من 10 إلى 12 سنة

الأنياب السفلية - من 9 إلى 12 سنة

الأضراس الثانية السفلية - من 10 إلى 12 سنة

الأضراس الثانية العلوية - من 10 إلى 12 سنة

هذا جدول زمني عام شائع في معظم الحالات ولكنه ليس إلزاميًا، فقد تكون هناك اختلافات في هذا المخطط والجدول الزمني الفعلي للطفل، يبدأ العديد من الآباء في القلق إذا لم يحصل طفلهم على أسنان لبنية في الأشهر الأولى عندما يفترض أن يحصلوا عليها، وينطبق الشيء نفسه على تساقط أسنان الحليب .

من الطبيعي تمامًا أن يفوتك الجدول الزمني المذكور قبل شهرين، ومع ذلك ، إذا فات طفلك السقوط لأكثر من 12 شهرًا ، فهذا أمر مثير للقلق، يجب عليك استشارة طبيب أطفال لمعرفة السبب الجذري للمشكلة.

سيحدث تساقط أسنان الطفل أو الأسنان اللبنية في الوقت المحدد ، فلا تقلق بشأن ذلك، إذا كان طفلك يواجه مشكلات بسبب ذلك ، فما عليك سوى التحدث إلى طبيب أطفال يمكنه النظر في المشكلة والمساعدة في حلها.