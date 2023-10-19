كبسولة سهلة البلع لعلاج الإمساك المزمن تحصل على موافقة FDA

كتبت إيناس البنا

كشف تقرير نشرته صحيفة " dailymail"البريطانية ، عن كبسولة سهلة البلع توفر علاجا للإمساك المزمن، يتم ابتلاعها مع الماء وتتحرك حتى تصل إلى الجهاز الهضمي، وأوضح التقرير أن الكبسولة تعمل بالجهاز الهضمى عن طريق إرسال نبضات لتحفيز الحركات الطبيعية في القناة الهضمية، حيث تحتوى الكبسولة التي تأتى بحجم صغير مثل مكملات زيت السمك على شريحة صغيرة مبرمجة لبدء الاهتزاز بعد حوالي 14 ساعة من ابتلاعها، عندما تصل الحبة إلى الأمعاء الغليظة.

وحصلت الكبسولة على موافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) لعلاج الإمساك المزمن ، لدى البالغين الذين لم يشعروا بتخفيف أعراض الأمعاء لديهم باستخدام علاجات ملينة لمدة شهر واحد على الأقل.

وفقا للتقرير، فإن الكبسولة، تساعد الأمعاء ميكانيكيًا على العمل بشكل طبيعي باستخدام الاهتزازات، و متاحة للأطباء ليصفوها للمرضى، حيث يتناول المرضى الكبسولة عند وقت النوم كل مساء.

الكبسولة ليست دواء فقبل ابتلاعها يتم إدخالها في وحدة تقوم ببرمجتها للتنشيط في وقت محدد في اليوم التالي، ثم يتم بلعها مع كوب من الماء، وترسل الكبسولة اهتزازات دقيقة نابضة ومحددة التوقيت داخل القولون لتحفيز جدران القولون وتحريك الأشياء على أساس ثابت وتوقيت يمكن التنبؤ به، حتى لا يتفاجأ المستخدمون بحركة الأمعاء المفاجئة.

ويتم تتبع الكبسولة، في جسم المريض عبر تطبيق على الهاتف الذكي، والذي يسجل تقدمها وعدد حركات الأمعاء المنتجة، وتستمر كل كبسولة لمدة يوم ويتم إخراجها بعد ذلك من الجسم بشكل طبيعي ويتم التخلص منها في المرحاض.

كبسولة هزازة يالجهاز الهضمى