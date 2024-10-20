4 حالات نقص غذائي شائعة وطرق سهلة لعلاجها

كتبت فاطمة خليل

يعاني الملايين في جميع أنحاء العالم من نقص التغذية ما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني وحتى مشاكل الصحة النفسية، وبالتالي، فإن نقص فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد يمكن أن يكون ضارًا على المدى الطويل، فى هذا التقرير نتعرف على 4 حالات نقص غذائي شائعة وطرق علاجها، بحسب موقع تايمز ناو.



العناصر الغذائية مهمة للغاية لصحتك بشكل عام، وفقًا للخبراء، فإن عدم اتباع نظام غذائي جيد يتكون من أطعمة غنية بالألياف والبروتين والفيتامينات - يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية - والتي تشمل السمنة وفقر الدم ومشاكل القلب والسكري من النوع الثاني وحتى مشاكل الصحة العقلية.

لماذا تعتبر العناصر الغذائية مهمة؟

يحتاج جسمك إلى العناصر الغذائية ليعمل بشكل صحيح. ولأنه لا يستطيع إنتاجها بمفرده، فإن نظامك الغذائي هو أفضل طريقة لتلبية ذلك. إذا كنت لا تستهلك كميات كافية من عنصر غذائي ضروري أو كان جسمك غير قادر على امتصاصه بشكل صحيح، فإن نقص التغذية يتطور.



وللتغلب على أوجه القصور، تحتاج إلى تناول الطعام الذي يمنحك القوة ويحافظ على لياقتك وصحتك.

أوجه نقص التغذية وطرق التغلب عليها

بعض أوجه القصور الغذائية الشائعة التي يعاني منها معظم الناس تشمل:

نقص الحديد

يقول الخبراء أن الحديد معدن ضروري للغاية، وهو مكون كبير من خلايا الدم الحمراء - حيث يرتبط بالهيموجلوبين وينقل الأكسجين إلى خلاياك. أيضًا، يعد نقص الحديد أكثر أوجه القصور الغذائية شيوعًا، حيث يؤثر على أكثر من 25% من الناس في جميع أنحاء العالم.



وفقًا للأطباء، فإن الأطفال في سن ما قبل المدرسة والنساء في فترة الحيض وأولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية معرضون لخطر متزايد من نقص الحديد لأنهم يستهلكون فقط الحديد غير الهيمي - والذي لا يتم امتصاصه جيدًا.

يسبب نقص الحديد فقر الدم - حيث ينخفض عدد خلايا الدم الحمراء وقدرة الدم على حمل الأكسجين. ويؤدي ذلك إلى أعراض مثل التعب وضعف الجهاز المناعي واختلال وظائف المخ.

بعض الأطعمة الطبيعية التي يمكنك تناولها لعلاج نقص الحديد هي:

اللحوم الحمراء

المحار

الفاصوليا

الخضروات الورقية

البذور

السردين

نقص فيتامين د



نظرًا لكونه فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعمل مثل الستيرويد في جسمك، فإن فيتامين د مهم للغاية للحفاظ على لياقتك وصحتك، يتم إنتاجه من الكوليسترول في بشرتك عند التعرض لأشعة الشمس والعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.



يقول الأطباء إن عدم تناول الطعام الصحي يؤدي أيضًا إلى نقص هذا المكمل المهم. بالإضافة إلى خفض مستويات المناعة، يسبب فيتامين د ضعف العضلات وفقدان العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور. وقد يؤدي عند الأطفال إلى تأخير النمو ولين العظام. كما يسبب نقص فيتامين د الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د هي:

زيت كبد سمك القد

الأسماك الدهنية

صفار البيض

أشعة الشمس الطبيعية

الكالسيوم



لا يعمل الكالسيوم على تمعدن العظام والأسنان فحسب، بل إنه مهم للحفاظ على العظام والمفاصل. كما تعمل هذه العناصر الغذائية على تنظيم الأداء السليم لقلبك وعضلاتك وأعصابك، لذا فإن أي تركيز للكالسيوم في دمك يصبح ضيقًا، يؤثر بشدة، مما يؤدي في الغالب إلى مشاكل في القلب وهشاشة العظام.

أفضل طريقة للتغلب على صعوبة الحديد، تشمل:

الأسماك منزوعة العظم

منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي واللبن الرائب والآيس كريم والجبن

الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل الكرنب والسبانخ والبوك تشوي والبروكلي

المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن مهم للغاية في جسمك يعزز صحة العظام والقلب، إلى جانب تنظيم أكثر من 300 تفاعل إنزيمي.

تنتشر المستويات المنخفضة بشكل خاص بين المرضى في المستشفيات، يمكنك تجديد المغنيسيوم بمساعدة:

الحبوب الكاملة

المكسرات، بما في ذلك اللوز والجوز

الشوكولاتة الداكنة

الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة