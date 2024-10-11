حصوات الكلى والمرارة.. اعرف أسبابها وعادات يجب تجنبها للوقاية

كتبت مروة هريدى

يعانى الكثير من الناس من نوعين من الحصوات سواء في المرارة أو الكلى، حيث تتكون حصوات الكلى من رواسب معدنية وعادة ما تكون أكسالات الكالسيوم أو حمض البوليك، وغالبًا ما تسبب حصوات الكلى أعراض مثل الغثيان والألم الشديد والقيء والنزيف، وعادة ما تكون هذه الحصوات صغيرة الحجم، أقل من 1 سم، ولكنها يمكن أن تنمو وتكبر وقد تمر حصوات الكلى عبر البول أو قد تتطلب إزالتها جراحيًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أما حصوات المرارة تتكون من البيليروبين أو الكوليسترول أو أملاح الصفراء، وغالبًا ما تكون هذه الحصوات بدون أعراض، ولكنها قد تسبب آلامًا في البطن وارتفاعًا في درجة الحرارة وغثيان، وتكون حصوات المرارة أكبر حجمًا من حصوات الكلى وقد يصل حجمها إلى 5 سم، وقد تتطلب هذه الحصوات إزالتها جراحيًا، وتسمى العملية استئصال المرارة.

فيما يلى.. الأسباب الشائعة وعوامل الخطر لحصوات الكلى:

الجفاف.

السمنة.

ارتفاع مستويات الأكسالات أو حمض البوليك.

بعض الأدوية (مثل مدرات البول).

التاريخ العائلي.

الحالات الطبية مثل أمراض الكلى والنقرس.

على الجانب الآخر، الأسباب الشائعة وعوامل الخطر لحصوات المرارة هي:

فيما يلى.. نصائح للوقاية من حصوات الكلى:

تقليل تناول الصوديوم

شرب الكثير من الماء، على الأقل 8-10 أكواب/يوميًا

الحد من الأطعمة الغنية بالأكسالات مثل السبانخ والبنجر

الحد من البروتين الحيواني والسكر

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

فيما يلى.. نصائح للوقاية من حصوات المرارة:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

تناول نظام غذائي متوازن ومنخفض الكوليسترول والدهون المشبعة.

حافظ على رطوبة جسمك.

حد من تناول السكر والكربوهيدرات المكررة.

مارس الرياضة بانتظام.

حافظ على وزن صحي.

إدارة مستويات التوتر.

متى يجب طلب العناية الطبية؟ مع ظهور الأعراض التالية:

ألم شديد في البطن.

دم في البول أو البراز.

غثيان وقيء.

حمى وقشعريرة.

صعوبة في التبول.

فيما يلى.. نصائح إضافية للوقاية من حصوات الكلى والمرارة:

فكر في زيادة تناول المغنيسيوم والبوتاسيوم، فقد يساعد ذلك في الوقاية من حصوات الكلى.

استشر الطبيب قبل تناول أي مكملات أو إجراء تغييرات ملحوظة في النظام الغذائي، وعلى الرغم من أن الحفاظ على وزن صحي وتناول نظام غذائي متوازن والبقاء رطبًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأي نوع من الحصى، إلا أن كلاهما قد يكون غير سار وقد يتطلب عناية طبية.