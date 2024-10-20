التهاب المفاصل عند الرياضيين.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

كتب حسام الشقويرى

يعتبر الرياضيون الأكثر لياقة، حيث يتمتعون بأسلوب حياة نشط ويمارسون الكثير من النشاط البدني. فهم يستثمرون جزءًا كبيرًا من وقتهم في النشاط البدني بأفضل طريقة ممكنة، سواء كان ذلك بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو السباحة أو المصارعة أو الجمباز، بالإضافة إلى النشاط البدني الشاق، فإنهم يحافظون أيضًا على نظام غذائي جيد؛ فهم يزودون أجسامهم بأفضل تغذية، وعلى الرغم من العناية الجيدة بأجسادهم، لا يزال الرياضيون يعانون من مشاكل جسدية مثل التهاب المفاصل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

التهاب المفاصل عند الرياضيين



"الفصال العظمي" هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل الذي يعاني منه الرياضيون، وهو نوع من التهاب المفاصل حيث يتآكل غضروف المفصل، ويمكن أن يكون الفصال العظمي مؤلمًا ويسبب تورمًا وتيبسًا لدى الشخص الذي يعاني منه. والغضروف هو الوسادة التي تحمي العظام من حركات المفاصل. ويؤثر الفصال العظمي عادةً على ركب الرياضيين ويحدث بسبب الإصابات أو الإفراط في استخدام المفاصل.



والتهاب المفاصل بعد الصدمة هو نوع من أنواع هشاشة العظام التي يمكن أن تتطور بعد إصابات خطيرة. في بعض الأحيان، قد تظهر أعراض التهاب المفاصل بعد الصدمة بعد فترة طويلة من الإصابة الأولية. يمكن أن تؤدي تمزقات الأربطة والكسور والخلع إلى التهاب المفاصل بعد الصدمة.

ما الأسباب الدقيقة لالتهاب المفاصل لدى الرياضيين؟



هناك عدة عوامل تساهم في تطور التهاب المفاصل لدى الرياضيين. السبب الأكثر أهمية هو الإجهاد المتكرر للمفاصل، وهشاشة العظام، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل بين الرياضيين.

الرياضيون الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي معرضون بشكل كبير للإصابة بالتهاب المفاصل. الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي فوضوية وسريعة، وعندما يكون اللاعب في الملعب يركز على لعبته. ومع وجود حشد من الرياضيين الأقوياء يلعبون معًا ضد بعضهم البعض، فإن الإصابات مثل الالتواءات والكسور وتمزق الأربطة تكون أكثر عرضة للإصابة. وعندما لا يتم علاج هذه الإصابات بشكل صحيح، يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل.

ويميل اللاعبون إلى الإصابة بالتهاب المفاصل في وقت لاحق من حياتهم بسبب ألعاب مثل كرة السلة وكرة القدم والرجبي. وحتى في الرياضات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التحمل مثل الماراثون أو ركوب الدراجات، يمكن أن تتسبب الحركات المتكررة في المفاصل في الإصابة بالتهاب المفاصل. يتآكل الغضروف، مما يؤدي إلى هذه الإصابة في الرياضات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التحمل.

هل يمكن للرياضيين مواصلة المنافسة بعد التشخيص؟



على الرغم من أن التهاب المفاصل يتطور عادة لدى الرياضيين بعد التقاعد، إلا أنه من الممكن تشخيص الرياضيين الشباب بالتهاب المفاصل. ومع التشخيص المبكر، والعلاج المناسب، والعلاج الطبيعي، وحتى الجراحة في بعض الأحيان، يمكن للرياضيين مواصلة حياتهم المهنية الرياضية. وقد يصف الأطباء العقاقير المضادة للالتهابات لتقليل الألم والالتهاب. وقد يحتاجون إلى تغيير جلسات التدريب أو شدة التدريب، ولكن لا يزال بإمكانهم ممارسة الرياضات الاحترافية بعد تشخيص التهاب المفاصل. ورغم أن التهاب المفاصل شائع بين الرياضيين، إلا أنه ليس بالضرورة حالة تنهي حياتهم المهنية.