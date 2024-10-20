طعم فمك متغير.. أمراض ومشكلات صحية متوقعة تعانيها

كتبت مروة محمود الياس

تغير طعم الفم ومذاقه، مشكلة يعانيها البعض، قد تأتيك مفاجئة أو تدريجيا، ولكن تظل مشكلة مزعجة، مثل الشعور بالمرارة في الحلق، أو طعم لاذع في الفم، أو غيرها الكثير.

وفقا لتقرير نشر في موقع جارديان لايف الطبي، فإن الكثير من الأسباب الصحية والأمراض تقف وراء هذا التغير المفاجئ في مذاق الفم:

جفاف الفم من المشكلات المعروفة التي تسبب هذا التغير في الفم ومذاقه، المضغ والتذوق والرائحة كلها تتغير مع جفاف الفم ونقص اللعاب.

مرض فموي يسمى القلاع من المشكلات والأمراض الفموية التي تسببها أطقم الأسنان على سبيل المثال، كذلك تعد عدوى فطرية تسبب بقع في الفم وجوانبه والحلق، وقد تصيب البعض نتيجة نقص المناعة.

الحمل من الأسباب التي قد تسبب هذا التغير في الفم نتيجة تغير الهرمونات واضطرابات الجسم المتوقع، وتنتهى الحالة بالولادة.

الإصابة بمرض السكر لدى بعض الحالات

بعض أمراض الكبد والكلى تسبب هذه الحالة

بعض أنواع الأورام قد تكون سببا في تغير مذاق الفم

بعض الأدوية التي يتناولها الشخص قد تسبب هذا التغير في مذاق الفم، طعما معدنيا أو مر على سبيل المثال

ومن النصائح التي يقدمها التقرير للتخلص من هذا التغير، لابد من الاهتمام بتنظيف الأسنان جيدا يوميا وذلك للتخلص من هذا المذاق وتنظيف الفم من كل الشوائب أولا بأول، مضغ العلكة قد يفيد في تلك الحال، خيط الأسنان والتنظيف الجيد أيضا به، الإقلاع التام عن السيجارة والتدخين بشكل عام، وتناول طعام صحى ومفيد، ومشروبات صحية والمياه بكميات كبيرة على مدار اليوم.