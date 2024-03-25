لماذا يتغير مذاق الطعام فى فمك؟.. نصائح لاستعادة حاسة التذوق

كتبت فاطمة خليل

هل تشعر بتغير مذاق الطعام في فمك أو تشعر أن هناك طعم معدنى في فمك.. إذا كانت إجابتك بنعم يمكنك قراءة السطور التالية لمعرفة السبب وراء هذا الأمر ونصائح لاستعادة حاسة التذوق، بحسب تقرير نشره موقع "دايلي إكسبريس".

لماذا يتغير مذاق الطعام في فمك

وبحسب التقرير يمكن للمرض والشيخوخة والأدوية أن تغير الطريقة التي نتذوق بها طعامنا

يمتلك كل منا ما يصل إلى 10000 حليمة تذوق، مما يسمح لنا باكتشاف مجموعة من النكهات الحلوة والمالحة والحامضة واللازعة ومعظمها عبارة عن حليمات، وهي نتوءات صغيرة توجد على اللسان، في حين أن بعضها الآخر يبطن أفواهنا وحلقنا.

ومن المثير للدهشة أنها تتجدد كل 10 أيام تقريبًا، ولهذا السبب تشفى أفواهنا بسرعة كبيرة بعد أن نحرقها ولكن مع تقدمنا في السن، يتباطأ هذا التجديد، مما قد يتسبب في اختلاف مذاق الطعام وتبلد حاسة التذوق لدينا.

كيف تعمل براعم التذوق؟

إنها في الأساس نهايات عصبية تنقل المعلومات من لسانك إلى دماغك عندما تبدأ عوامل الشم الإضافية - المرتبطة بشكل جوهري بالتذوق - وحتى الذاكرة.

عندما تمضغ الطعام، ترسل براعم التذوق لديك إشارات معلومات إلى دماغك تقول أن هذا حلو، على سبيل المثال.

بعد ذلك، ترتفع الجزيئات الشمية إلى الجزء الخلفي من حلقك إلى أنفك وتحفز العصب الشمي الذي يمكّنك من حاسة الشم.



يحدث فقدان التذوق لعدة أسباب يمكن أن تؤثر الحالات العصبية على التذوق، حيث يمكن أن يؤثر مرض الزهايمر ومرض هنتنجتون والفصام على حاسة الشم والنكهات.

أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي هو الطعم المعدني في الفم.

يمكن أن يكون للتدخين بالإضافة إلى نقص العناصر الغذائية تأثير أيضًا.

هناك قائمة طويلة من الأدوية التي يمكن أن تؤثر على حاسة التذوق – أقراص لعلاج أي شيء من ضغط الدم إلى مرض السكري والربو تحقق دائمًا بحثًا عن الآثار الجانبية، اقرأ الملصقات الخاصة بالأدوية.

يمكن أن يكون للأمراض الفيروسية تأثير أيضًا، خلال فترة كورونا، بدأنا نسمع عن أشخاص يفقدون الوزن لأنهم لم يتمكنوا من تحمل تناول الطعام بسبب رائحة غريبة كانوا يشمونها ويتذوقونها أيضًا.

يمكن أن تظهر أيضًا حالات مثل خلل التذوق، وهو حاسة تذوق مشوهة، والباروسميا، وهو حاسة شم مشوهة، في حالة الباروسميا، قد تكون رائحة اللحوم مثل مياه الصرف الصحي.

نصائح لاستعادة حاسة التذوق



ونصح الخبراء باستعادة حاسة الشم والتذوق من خلال التدريب على الشم مثل: شم الزيوت العطرية مثل البرتقال والليمون والنعناع والأوكالبتوس عدة مرات في اليوم.

الرائحة تحفز عصارة المعدة وهذا مهم حقًا للأشخاص المرضى أو كبار السن الذين لا يأكلون إنه يحفز الشهية.

نحن نشرب كمية أقل من الماء مع تقدمنا في السن، لذا حافظ على رطوبة الجسم بشكل جيد واشرب رشفات صغيرة من الماء أثناء تناول الطعام.

حافظ على نظافة فمك جيدًا واكشط لسانك أيضًا عند تنظيف أسنانك.



واجعل أطباق طعامك ملونة، واستخدم أي شيء يجعلها تبدو شهية اختر أيضًا أطباق صغيرة بدلاً من طبق كبير.