أسباب صحية للإصابة باسمرار حول الرقبة وأهم النصائح

كتبت مروة محمود الياس

اسمرار الرقبة مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، قد يظهر هذا اللون الداكن حول خط الرقبة بشكل واضح ومفاجئ، وذكر تقرير نشر في موقع ميديسين نت المعني بالصحة العامة والأمراض، أن هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في هذه المشكلة.

وفقا للتقرير فإن لون الجلد في الرقبة قد يتحول إلى اللون الداكن بسبب الكثير من الأسباب:

الاضطرابات الهرمونية الشديدة التي تحدث في بعض الحالات وبعد مراحل العمر.

التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة دون واق.

بعض الأدوية التى يمكن أن تؤثر على صحة الجلد أو تؤثر على لونه.

تغيرات في ملمس الجلد فى منطقة الرقبة وهي حالة شائعة.

الهرش والحكة الشديدة في هذه المنطقه قد يسبب ظهور بقع داكنة.

ظهور بقع سوداء على جوانب الرقبة، قد يكون سبب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

مقاومة الأنسولين أحد أهم وأبرز الأسباب.

الإصابة بمرض السكر.

تختلف الحالات الطبية بين حالات تحتاج للعلاج، وأخرى تحتاج فقط للعناية، ويحددها الطبيب المختص بعد الكشف.

نصائح لعلاج اسمرار حول الرقبة ذكرها التقرير:

الوقاية التامة من الشمس باستخدام واقى الشمس لأن الأشعة تحرق الجلد وتعمل على تصبغه، وتعمل على شيخوخته المبكرة وهو يظهر على جلد الرقبة بشكل واضح.

تناول الطعام الصحي يؤثر وبشدة على التصبغات الجلدية، لذا يجب أن يحرص الانسان على تناول طعام غني بالفاكهة والخضراوات والترطيب الكافى ما يتخطى الثمانية أكواب من السوائل والمياة يوميًا.

تناول الأوميجا 3 الصحية من مصادرها الطبيعية أو على شكل مكملات.

فيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين هـ، من الفيتامينات الثلاثية الهامة لمنع التصبغات الجلدية تناولها إما من مصادرها الطبيعية أو من المكملات.

توقف عن الحكة والهرش وعالج التهابات الرقبة، إذا كنت تعانى من مشكلة جلدية اذهب إلى الطبيب.

اخبر طبيبك بأية أدوية تتناولها حتى وإن كانت فيتامينات أو مكملات لأنها قد تؤثر على تصبغ الجلد دون أن تدرى.