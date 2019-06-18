لو مش بتحس بطعم الأكل..تعرف على أسباب فقدان حاسة التذوق

كتبت إيناس البنا

عدم القدرة على تذوق الأشياء أوجودة الطعام يرتبط غالبا بانخفاض في الشعور بالرائحة حيث يرتبط التذوق بالرائحة ارتباطًا وثيقًا، وقد يحدث كتأثير جانبي لبعض الأدوية وكجزء من عملية الشيخوخة الطبيعية.

فى كثيرمن الحالات، قد يعاني الأشخاص من فقدان التذوق عندما يواجهون مشكلة فى حاسة الشم وذلك وفقًا لـ" MedicineNet"، ويعمل مضغ الطعام أو شربه أو هضمه على إفراز جزيئات صغيرة تحفز الخلايا الحسية الخاصة في الفم والحلق، هكذا يستطيع الناس تذوق الطعام.

توجد قناة خاصة تربط سقف الحلق بالأنف تساعد على تنشيط حاسة الشم، فعلى سبيل المثال عندما تسد الأنف من البرد أوالأنفلونزا، تفشل روائح الطعام في الوصول إلى الخلايا الحسية في الأنف، مما يؤدي إلى فقدان الشعور بالتذوق.



حاسة التذوق

العديد من الأشخاص قد يصابون أيضًا بمشكلات التذوق بعد مرض أوإصابة، ونسبة قليلة تعاني من اضطرابات التذوق، وهناك أسباب لهذه الاضطرابات وتشمل إصابات الرأس، والعمليات الجراحية للأنف أو الأذن أوالحلق، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والأذن الوسطى، والعلاج الإشعاعي لسرطانات الرأس والعنق، وسوء صحة الفم، ومشاكل الأسنان.