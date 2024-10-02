نوع من الشوربة يدعمك فى رحلة إنقاص الوزن.. يخلصك من 3 كيلو فى أسبوع

كتبت فاطمة ياسر

التخلص من الوزن الزائد من الأمور التي يسعى إليها الكثيرون، ومن أهم النصائح فى هذه الرحلة تناول طعام صحي، غير أن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب مراعاتها عند تجربة الوصفات التي يمكن أن تساعدك في تحقيق الهدف.

قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، نوعا من الشوربة تساعدك في التخلص من 3 كيلو جرام خلال أسبوع، وهي شوربة الجبن والخضراوات.

وصفة الشوربة لإنقاص الوزن

أوضحت أخصائية التغذية ناتاشا موهان، في الهند، وصفة عشاء سريعة لفقدان الوزن للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل طبية، وتساهم في فقدان 3 كجم في 7 أيام.

وتتلخص فى: "تحميص مكعبات الجبن، وشرائح من الخضراوات مثل الجزر والفاصوليا الخضراء والسبانخ والمشروم، بالإضافة إلى الشوفان والماء، ثم الثوم المفروم، ثم تتبيل الشوربة بالملح والفلفل وإضافة الصويا وأوراق الكزبرة الطازجة لإضفاء النكهة".

كشف الدكتور كيران سوني، رئيس قسم التغذية والصحة في مستشفى ياثارث، في منطقة نويدا بالهند، عن مدى واقعية وفعالية وأهم من ذلك أمان وصفة الشوربة المذكورة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وتقليم السنتيمترات، ولكن مع مراعاة أمر مهم وهو ما كان عليه الوزن الأولي؟ إذا كان وزن الشخص حوالي 90-100 كجم، فمن الممكن أن يخسر الوزن بسرعة ولكن ذلك قد يكون بسبب فقدان الماء، ولكن إذا كان وزن الشخص 70 كجم فيكون من الصعب فقد 3 كجم بمجرد تناول الحساء على العشاء.



يعتمد فقدان الوزن على وزن الشخص الحالي وطوله ومعدل والقدرة علي حرق الدهون، فيمكن للأشخاص الذين لديهم المزيد من العضلات أن يفقدوا الوزن بشكل أسرع مقارنة بأولئك الذين يعانون من السمنة وبالتالي لديهم المزيد من الدهون.

وأضاف الدكتور كيران سوني أنه من خلال تقليل السعرات الحرارية، يمكن للشخص أن يخسر وزنه بشكل أسرع، وبصرف النظر عن هذا، فإن عوامل مثل تحديد وجباتك اليومية قبل غروب الشمس أو بعده - تحدث فرقًا أيضًا في مدى سرعة أو بطء فقدان الوزن.