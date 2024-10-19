ماذا يحدث فى جسمك إذا لم تنظف أسنانك لمدة شهر؟

كتبت فاطمة ياسر

تخطي يوم أو يومين من تنظيف الأسنان يعد من الأمور السيئة، فإن إهمال نظافة أسنانك وتنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل منتظم قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحتك العامة، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

أوضح التقرير أن الفم موطن لملايين من البكتيريا، ودون تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل منتظم يمكن أن تتكاثر هذه البكتيريا، ما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل التي تتجاوز رائحة الفم الكريهة أو الأسنان الملطخة.



وتحدث تغيرات فورية في الفم خلال الأيام القليلة الأولى من عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة، فالتغيير الأول الذي قد يحدث إذا توقفت عن تنظيف أسنانك بالفرشاة عبارة عن ترسب طبقة رقيقة من البلاك على الأسنان، وهذه الطبقة مليئة بالبكتيريا وتسبب تهيج اللثة، ما يؤدي إلى الالتهاب، وتنزف هذه اللثة الملتهبة بسهولة شديدة عند لمسها أو تنظيفها بالفرشاة برفق.



فإن اللويحة السنية لديها القدرة على بدء إزالة الكالسيوم من العاج الطبقة الواقية تحت مينا الأسنان ـ في غضون 48 ساعة، وبالتالي، فإن هذه فرصة ضئيلة قبل أن تتمكن اللويحة السنية من تدمير أسنانك بشكل لا رجعة فيه.

وقد يبدأ ضعف مينا الأسنان في صورة إزالة المعادن في غضون أسبوع، ثم يبدأ تراكم البلاك في إعطاء الفم رائحة كريهة.

التأثيرات على الصحة العامة بسبب عدم تنظيف الأسنان لمدة شهر

الفم هو بوابة الجسم، لذا فإن إهمال نظافة الفم لا يؤدي فقط إلى ضعف صحة الأسنان، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على أجهزة أخرى في الجسم، وهي:

- مشاكل القلب

الارتباط الأكثر شيوعًا بين سوء صحة الفم وأمراض القلب التهاب اللثة هو عبارة عن إفراز السموم، وتجد هذه السموم طريقها عبر مجرى الدم لتصل إلى القلب، حيث يمكن أن تؤدي إلى التهاب الشغاف، وانسداد الشرايين، والسكتة الدماغية .

- مرض السكري

يؤدي الالتهاب في اللثة لإضعاف قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال لتكسير السكريات المعقدة والتحكم في مستويات السكر في الدم، وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يوفر بدوره بيئة مواتية لنمو البكتيريا، ويخلق حلقة مفرغة، ويمكن كسر هذه الحلقة من خلال الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.

- التهابات الجهاز التنفسي

إذا تم استنشاقها، يمكن للبكتيريا الفموية أن تساهم في ظهورها أو تعمل كعامل تفاقم للعديد من أمراض الجهاز التنفسي.

- مضاعفات الحمل

ترتبط صحة الأسنان السيئة ارتباطًا وثيقًا بالولادات المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وحث التقرير علي ضرورة تنظيف الأسنان وغسيلها بشكل دوري ويومي للحماية من تلك المضاعفات الخطرة علي الصحة.

