هذا المشروب يعالج التهاب الحلق ويخفض سكر الدم

كتبت مروة هريدى

هناك العديد من المشروبات الصحية التي توفر الراحة من مشاكل صحية، ولعل أحد هذه المشروبات هو الرمان، الذى تشتهر بذوره اللذيذة، بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن تتميز قشورها أيضًا العديد من الفوائد والذى يمكن أن نصنع منها شاي الرمان، نظرًا لمحتواه الغني من البوليفينولات والفلافونويدات والقلويدات والتربينات، كما يوفر تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومدرة للبول، وهذا الشاي مفيد أيضًا في علاج التهاب الحلق والتهاب اللثة والسكري وارتفاع ضغط الدم، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويساعد المشروب المصنوع من قشر الرمان في تقليل التورم والالتهابات والإسهال والدوسنتاريا والنزيف، كما يحسن الهضم ويعزز صحة الكبد، فهو غني بمضادات الأكسدة ويعمل بشكل جيد كمادة حافظة للأطعمة والأدوية، وفيما يلى.. بعض الفوائد الرئيسية لتناول هذا الشاي كعلاج صحي:

علاج السعال والبلغم

يمكن أن يكون شاي قشر الرمان فعالاً بشكل خاص في تخفيف السعال وطرد البلغم والتهاب الحلق، كما يمكنك استخدام شاي قشر الرمان كغرغرة لتخفيف التهاب الحلق والسعال.

يخفض مستويات الكولسترول ويحمى من أمراض القلب

يمكن أن يكون شاي الرمان جزءًا من خطة علاجية تكميلية، نظرًا لقدرته على خفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة، وتحسين مستويات الكوليسترول الحميد، وإدارة حالات مثل التهاب المفاصل والنقرس، كما قد تساعد خصائص الشاي المضادة للأكسدة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يحمى من السرطان

تشير دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة إلى أن شاي الرمان قد يساعد في الحماية من أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والبروستات والأمعاء، ومع ذلك، يؤكد الخبراء على الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لإثبات هذه الادعاءات.

مفيد لصحة البشرة

بالنسبة لمشاكل الجلد مثل حب الشباب، تساعد خصائص قشر الرمان المضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات في مكافحة الطفح الجلدي والبثور وحب الشباب، ويمكن أيضًا استخدام شاي القشر كقناع للوجه أو مقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة، كما يمكنه إزالة السموم من الجلد، حيث يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في قشور الرمان أن تساعد الجسم على التخلص من المواد الكيميائية الضارة، ويمكن أن تساعد قشور الرمان أيضًا في منع قشرة الرأس وتساقط الشعر، ويمكن طحن قشور الرمان وخلطه بزيت الشعر وتطبيقه على الجذور، لمكافحة هذه المشكلات بشكل فعال.

يخفض نسبة السكر في الدم

علاوة على ذلك، قد يقلل شاي قشر الرمان من عوامل الخطر للأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب، وتشير المراجع من دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة إلى أن 1000 ملج من مستخلص قشر الرمان كان له تأثيرات مضادة للالتهابات بشكل كبير، مما يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وعلى الرغم من توافر العديد من الفوائد الصحية لا ينبغي أن يحل شاي الرمان محل العلاج الذي يصفه لك طبيبك، ولكن يمكن أن يكون عاملًا مساعدًا، كما يجب مراقبة تناول شاي الرمان لتحقيق أهداف صحية من قبل طبيب أو أخصائي تغذية.

كيفية تحضير مشروب الرمان؟

اغلي 10 جرامات من قشر الرمان في كوب من الماء واتركه يغلي لمدة خمس دقائق، ثم انقعه مغطى لمدة خمس دقائق أخرى، ويُنصح بشرب الشاي مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، ولكن يجب الحذر فقد يسبب هذا المشروب آثارًا جانبية مثل الغثيان أو القيء أو تهيج المعدة إذا تم تناوله بشكل مفرط، وقد تحدث أيضًا تفاعلات حساسية شديدة، مما يتطلب رعاية طبية فورية، حيث تنطبق هذه القيود على الأطفال دون سن الثانية، والنساء الحوامل أو المرضعات، والأفراد الذين يعانون من قرحة المعدة، وأي شخص يعاني من حساسية الرمان.