علاجات طبيعية منزلية تخفف التهاب اللثة.. أبرزها كمادات الشاي

مما لا شك فيه أن نظافة الفم بصورة منتظمة تعزز من الحفاظ على صحة الأسنان واللثة، ولكن قلة النظافة أو عدمها يؤدى إلى مشاكل صحية متعددة سوى كانت فى الأسنان أو اللثة أو الفم بشكل عام، وسنتعرف من خلال هذا التقرير التالى عن المهدئات الطبيعية المنزلية التى تساهم فى تخفيف حكة اللثة والتى من بينها معجون الكركم وكمادات الشاى بأنواعه المختلف، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.
علاجات طبيعية منزلية تخفف التهاب اللثة.. أبرزها كمادات الشايالسبت، 02 ديسمبر 2023 06:00 ص
علاجات اللثة
كتبت رانيا عامر
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