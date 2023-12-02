علاجات طبيعية منزلية تخفف التهاب اللثة.. أبرزها كمادات الشاي

كتبت رانيا عامر

مما لا شك فيه أن نظافة الفم بصورة منتظمة تعزز من الحفاظ على صحة الأسنان واللثة ، ولكن قلة النظافة أو عدمها يؤدى إلى مشاكل صحية متعددة سوى كانت فى الأسنان أو اللثة أو الفم بشكل عام، وسنتعرف من خلال هذا التقرير التالى عن المهدئات الطبيعية المنزلية التى تساهم فى تخفيف حكة اللثة والتى من بينها معجون الكركم وكمادات الشاى بأنواعه المختلف، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

علاجات طبيعية لتهدئة حكة اللثة ​المضمضة بالمياه المالحة إن الغرغرة بالمياه المالحة هو علاج بسيط ولكنه فعال لحكة اللثة، قومى بخلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدميه كغسول للفم، ويساعد الملح على تقليل الالتهاب ويعمل كمطهر طبيعى، ما يعزز الشفاء ويخفف الحكة. جيل الصبار يتميز جل الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات ويمكن أن يساعد في تهدئة اللثة المتهيجة، ويمكن وضعه موضعيًا على اللثة للتخفيف من الحكة، استخدمى قطعة قطن لوضع كمية صغيرة من جل الصبار النقى بلطف على المناطق المصابة بالحكة باللثة.

زيت القرنفل يعرف زيت القرنفل بخصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات، قم بتخفيف بضع قطرات من زيت القرنفل في زيت ناقل مثل زيت جوز الهند ثم ضعه على حكة اللثة باستخدام كرة قطنية، يمكن أن يوفر زيت القرنفل راحة مؤقتة ويعزز التأثير المهدئ.

مكعبات الثلج يمكن لمكعبات الثلج أن تساعد فى تخدير المنطقة المصابة وتقليل الالتهاب، ما يوفر راحة سريعة من حكة اللثة، ضع كمادة باردة أو كيس ثلج ملفوفا بقطعة قماش رقيقة على الجزء الخارجي من خدك لمدة 15-20 دقيقة، وتأكدي من تجنب الاتصال المباشر بالجلد لمنع قضمة الصقيع.

معجون الكركم يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، اصنعي معجونا عن طريق خلط مسحوق الكركم مع كمية صغيرة من الماء وتطبيقه على حكة اللثة، اتركيه لبضع دقائق قبل شطف فمك. هذا العلاج يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب .