حبس 3 عاطلين أطلقوا النار على عامل لسرقة دراجته النارية أثناء سيره بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حبس 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه والشروع فى قتل عامل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وذلك بعد استيقاف عامل وإطلاق الرصاص عليه وسرقة درجته النارية على أحد الطرق فى دائرة المركز، كما طلبت موالاة الاستعلام عن حالة المصاب وإرسال المضبوطات من سلاح نارى وذخيرة للمعمل الجنائى، وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة وإخطار إدارة مرور القناطر لأعمال شؤنها فى الدراجتين الناريتين المضبوطتين.

وكان قد تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مركز شرطة القناطر الخيرية ، إشارة من أحد المستشفيات بوصول عامل مصاب بطلق خرطوش، وانتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث المركز.

وبسؤال المصاب قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بأحد الطرق بدائرة المركز، فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة النارية، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد محلى، فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم فرد محلى وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها، والدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.