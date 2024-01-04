محافظ القليوبية خلال تفقده مستشفى القناطر الخيرية: افتتاح "طوخ المركزى" قريبا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها، بالإضافة إلى تفقد مستشفى طوخ المركزي لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للمستشفى ودفع الأعمال بها، ثم تفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي لمتابعة سير العمل بالمستشفى بعد تشغيلها واستكمال توريد ما تبقي من أجهزة طبية.

واستهل "المحافظ"، الجولة بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلغ طوله 650 مترا وعرضه 18 مترا بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية 2023 – 2024 تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذ تم تكسير الأسفلت المُتهالك وعمل توسعة وفرد تربة زلطية ثم فرد طبقة السن، وجاري الرش بمادة الـ mco، يليها الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، وتم الانتهاء من التدبيش بجانب الطريق، كما ستتضمن الأعمال إنشاء جزيرة وسطى بطول الطريق وعرض 1م مع تزويدها بأعمدة إنارة ذات كابلات أرضية وزراعة أشجار بأنواع موحدة لتوحيد الرؤية البصرية.

كما تفقد "الهجان" أعمال توسعة وتطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل، والذي يبلُغ طوله 800 متر بعرض 8 أمتار بعد التوسعة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2023 - 2024، وقد تم الانتهاء من توسعة الطريق وعمل التربة الزلطية وفرد طبقة السن تمهيداً لرش مادة الـ mco ثم الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، يُذكر أن شارع الترعة يربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشددَّ "المحافظ"، خلال جولته على ضرورة دهان أعمدة الإنارة والتأكُد من كفاءتها وإصلاح التالف منها مع زراعة أشجار بنوع موحد على امتداد الطريق لعودة الشكل الجمالي للمدينة مع مراعاة الدقة في الأعمال والالتزام بالمواصفات المُتعاقد عليها.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها قطاع «ج» والتي تبدأ من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 متر بعرض 6 - 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدخل معدية بطا، والذي تم تطويره ليصبح مدخلا حضاريا وآمنا يليق بالمواطنين، حيث تم إنشاء سلالم بالرخام للنزول ورامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إنشاء مقاعد انتظار ورصف المحيط بالكامل ببلاط الانترلوك وتركيب كشافات إنارة وعمل لاند سكيب ومسطحات خضراء وتشجير بمدخل المعدية.

ووجه المحافظ بزيادة عدد العمالة داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي، والذي سيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه وأماكن للعب الأطفال وبرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، وكذلك تم تكثيف التشجير والمساحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري للممشى، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الهمم في الحركة.

وأضاف المحافظ، أن المشروع تضمن إقامة عدد من الاستراحات والمظلات، وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، وأصبح متنفسًا حضاريا للمواطنين يلجأون إليه من كل مدن المحافظة وليس مدينة بنها فقط، وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة وتوجيهات القيادة السياسية بخلق أماكن للتنزه وإتاحة نهر النيل أمام جميع المواطنين للاستمتاع به باعتباره ملك لجميع الناس.

كما تابع المحافظ، الجولة بتفقد شارع فريد ندا بمدينة بنها حيث تفقد أعمال إنشاء نافورة أمام نقطه الارتكاز الأمني بمنطقة أتريب موجها بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للرخام المستخدم ودفع الأعمال للانتهاء منها ضمن أعمال تطوير وتجميل شوارع مدينة بنها.

واستكمل الهجان، الجولة بتفقد مستشفى طوخ العام والتي يتم إنشاؤها ضمن المشروع القومي للمستشفيات على مستوى الجمهورية لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

وأوضح محافظ القليوبية، أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 95%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري استكمال أعمال التشطيبات النهائية وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، كما يجري الآن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فقد تم الانتهاء من تركيب المصاعد ليصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى.

وأشار، إلى أن مستشفى طوخ العام تحتوي على 13 عيادة خارجية، ووحدة معالجة، وصيدليتان، وغرفة الغازات، و3 غرف للأشعة، وغرفة عمليات الطوارئ، وغرفة الإنعاش وتحتوي على سريرين، وغرفة طوارئ عظام وجراحة، ووحدة الغسيل الكلوي بعدد 20 سريرا، كما تضم غرفتي عمليات وغرفتي عمليات مناظير، وعناية مركزة بقوة 23 سريرا، إلى جانب غرفة عزل، و3 معامل شاملة، وقسم قسطرة القلب، وغرف مرضى نساء وولادة وأطفال سعة 40 سريرا، 19 حضانة للأطفال المبتسرين وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وتبلغ تكلفتها حوالي 308 مليون جنيه حتى الآن .

واختتم محافظ القليوبية، الجولة بتفقد مستشفى القناطر الخيرية العام والتي تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية 485 مليون جنيه والتي تتكون من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير و31 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال كما تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلُغ عدد الأسرة 220 سرير، كما تفقد أقسام الأشعة والتي تشمل أشعة مقطعية وعادية وإيكو وسونار والأشعة السينية، وقسم التعقيم المركزي والصيدلية المركزية والعناية المركزة والحضانات، ووجه بتكثيف الجهود لاستكمال توريد باقي الأجهزة لافتتاح المُستشفى قريباً وإدخالها الخدمة بكامل طاقتها لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية، مشيرا أنه تم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء في الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الإداري لتقديم خدمة مميزة للمرضى.

كما التقى المحافظ، بالمواطنين والمرضى واستمع إلى مشاكلهم، موجهاً بحلها فوراً وحسن معاملتهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً أنه بعد تشغيل المستشفى تم رفع مستوى الخدمات الطبية بالمدينة، لكونها صرحاً طبياً متميزاً يحتوي على جميع التخصصات التي يحتاج إليها المرضى.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية، وخليل عبد العظيم نائب رئيس مدينة طوخ.