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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف أسعار اليوم

السبت، 06 يناير 2024 12:00 م
طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف أسعار اليوم الخضراوات والفاكهة
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:
 
‏-البصل بـ 18 جنيها.
 
-الطماطم بـ 9.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 16 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12.5 جنيه .
 
بطاطا بـ11 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 15 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.
 
ـ الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها
 
-جوافة بـ 25 جنيها.
 
ـ يوسفي بلدى 13.3 جنيه.
 
-الموز البلدى بـ 16.5 جنيه.
 
 
 
 






التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل




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