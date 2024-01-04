وزارة التموين تمد منافذ المجمعات بالسلع الغذائية لطرحها بأسعار مخفضة 25%

كتب مدحت وهبة

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 الى 25% ،بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من أجل توفير المنتجات الغذائية للمواطنين وتخفيف العبء خاصة الأسر الأولى بالرعاية، كما تتيح الوزارة طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها والمجمدة بسعر 160 جنيه والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها.