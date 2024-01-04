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وزارة التموين تمد منافذ المجمعات بالسلع الغذائية لطرحها بأسعار مخفضة 25%

الخميس، 04 يناير 2024 02:35 م
وزارة التموين تمد منافذ المجمعات بالسلع الغذائية لطرحها بأسعار مخفضة 25% السلع الغذائية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 الى 25% ،بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024.
 
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من أجل توفير المنتجات الغذائية للمواطنين وتخفيف العبء خاصة الأسر الأولى بالرعاية، كما تتيح الوزارة طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها والمجمدة بسعر 160 جنيه والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها.
 






وزارة التموين

أسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية

سعر زيت الطعام

زيت الطعام

سعر السكر التموينى



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