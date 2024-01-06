أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية ويتابع تدريبات المنتخب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. محمد صلاح للرئيس السيسى: "نشكر حضرتك على الدعم وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة تحدث محمد صلاح قائد المنتخب المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده تدريب المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا: "بنشكر سيادتكم على الدعم، حضرتك بتدعمنا، والدكتور أشرف صبحي يبلغنا دائما بهذا الدعم.. وبصراحة في تحسن كبير في المنظومة كلها.. ودائما بيساعدونا على كل حاجة.. وخلال البطولة هنبذل كل المجهود.. البطولة الماضية ما كناش محظوظين.. عملنا كل اللى علينا". الخارجية: نرفض تصريحات التحريض لمسؤولين إسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً يوم اليوم السبت من "كاترين كولونا" وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية. الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى وفوز 23 ألف مواطن قامت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، بالإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ / 2024م والتي تم إجراؤها، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية، وذلك وفقا لماً أقرته وتنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد اجراء القرعة الالكترونية. غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن غدا الأحد، الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. مد مهلة تسجيل استمارة أولى وتانية ثانوى استعدادا لامتحانات الترم الأول 2024 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مد مهلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر. وزارة الأوقاف: رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن لـ20 ألف جنيه أعلنت وزارة الأوقاف رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف من 15 إلى 20 ألف جنيه ولغير العاملين بالأوقاف ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض الحسن من 10 إلى 15 ألف. وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المتغيبين عن الدراسة، مؤكدة على اتخاذ عدة إجراءات ضد من تجاوز نسب الغياب المقررة قانونا منها توجيه إنذار ثم الفصل فى حالة عدم انتظام الطالب فى الدراسة إضافة إلى منحه حق إعادة القيد مرة أخرى، مشدد على أنه يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم بامتحانات الثانوية العامة 2024 التموين تستهدف استصلاح 120 ألف فدان لزراعة قصب السكر ضمن مشروع مستقبل مصر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم امبو ـ ادفو ـ ارمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتي اليوم ، حيث تم انتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة الإعلام الحكومى بغزة: إسرائيل نبشت 1100 قبر شرق القطاع وسرقت 150 جثمانا أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصده جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لقرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح (شرق مدينة غزة)، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.

طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا.

شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة