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الأرصاد: الشبورة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل تكون كثيفة بالطرق الزراعية

الأربعاء، 03 يناير 2024 11:58 ص
الأرصاد: الشبورة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل تكون كثيفة بالطرق الزراعية شبورة - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بشبورة مائية حتى منتصف الأسبوع المقبل.
 
وأضافت هيئة الأرصاد: الشبورة تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
ويسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.
 
ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث (30) تقريبا) على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.






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