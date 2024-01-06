وزارة الأوقاف :363 مسجدًا بسوهاج تنضم لمبادرة " حصن طفلك بالقرآن الكريم "

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا .
ونشرت الوزارة أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة سوهاج بعدد (363 ) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (5570) مسجدًا ، وعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي :
م اسم المسجد وعنوانه اسم الإدارة المكلف بالنشاط
1. المغايثة أخميم الشيخ/ محمود الديب علام حسين
2. العوايسة القديم أخميم الشيخ/ رشاد أبو الحسن دياب محمد
3. ناصر أخميم الشيخ/ التوني عبد الجابر محمد عبد الرحمن
4. الشيخ عبد الله أخميم الشيخ/ أحمد أبو الحسن عبد الموجود عيد
5. حسين حمادة أخميم الشيخ/ خلف ثابت محمود محمد عليو
6. الرحمن أخميم الشيخ/ عدلي عبد الراضي هريدي عبد القادر
7. نيدة القديم أخميم الشيخ/ عمر احمد محمد اسماعيل
8. الدرعين أخميم الشيخ/ محمد خيري إسماعيل
9. الهريف أخميم الشيخ/ أحمد محمد فرغل أحمد
10. انس بن مالك أخميم الشيخ/ حمادة محمد خليفة
11. الأمير الشرقي ا-لسوق أخميم الشيخ/ خيري حامد بطيخ
12. عمر بن الخطاب أخميم الشيخ/ نور الدين بهي الدين الأنصاري
13. عمر بن الخطاب أخميم الشيخ/ أحمد أبو اليزيد عبد الحميد
14. العزيز الحكيم - عرابة أبو هب ادفا الشيخ/ حسين حسن عوض
15. آل جاد الله - أولاد نصير ادفا الشيخ/ عبد الحكيم محمد عبدالباري
16. خاتم المرسلين - نجع تمام ادفا الشيخ/ عبد العال عبد اللاه محمد
17. الشهداء - إدفا ادفا الشيخ/ عماد أحمد محمد عارف
18. أبو فرغل - نجع النجار ادفا الشيخ/ عماد الدين فاروق عبدالجواد
19. أنس بن مالك - غرب المنشاة أولاد سلامه الشيخ/ رأفت صلاح محمد
20. الفتح - غرب المنشاة أولاد سلامه الشيخ/ شعبان صابرعبد المنعم
21. ابو ستيت - برديس برديس الشيخ/ حسين محمود السيد ابراهيم
22. اللبيدي - برديس برديس الشيخ/ كمال الدين دردير محمد عبد الفتاح
23. الست لطيفة - منشاة برديس برديس الشيخ/ على قعود محمد عوض
24. الريان - منشاة برديس برديس الشيخ/ إسماعيل احمد احمد شهاب
25. النور بنجع الشراقوة برديس الشيخ/ احمد عبد ربه عبد العزيز جوده
26. النور - منشاة برديس برديس الشيخ/ احمد السيد عبدا للاه عبد القادر
27. أبو سليمان - منشاة برديس برديس الشيخ/ حنفى محمود احمد احمد
28. البهلول - برديس برديس الشيخ/ على عثمان على احمد
29. الهجرة - يعقوب برديس الشيخ/ دسوقى أبو الحمد السمان
30. الرحمن الشرقي - يعقوب برديس الشيخ/ على إبراهيم محمد موسى
31. الغانم - عزبة هوي برديس الشيخ/ محمود محمد خليل ابراهيم
32. النور - نجع ابو كبيرة برديس الشيخ/ ابو بكر أبو الفتوح محمود عبد الواحد
33. النور / المهايدة برديس الشيخ/ احمد مصطفى عبد العزيز هاشم
34. ابو بكر الصديق / برديس برديس الشيخ/ حسين عبد المبدى حسين احمد
35. علي بن ابي طالب /منشاة برديس برديس الشيخ/ محمد محمود سعد سليم
36. التقوى خلاف / نجع العرب برديس الشيخ/ احمد عبد اللاه احمد إبراهيم
37. الرحمن ال كاشف / العساكرة برديس الشيخ/ سمير رفاعى عمار حسانين
38. الأنوار المحمدية - برخيل البلينا الشيخ/ إبراهيم خلف عبد الرحيم
39. العتيق - البلينا البلينا الشيخ/ أحمد محمد نور
40. الفتح - الساحل البلينا الشيخ/ البدري عبد الحكم نصر الدين
41. الصفا - البلينا البلينا الشيخ/ حمدان أحمد دنور
42. الرفاعية - البلينا البلينا الشيخ/ شعبان فولى عبد اللاه
43. أبو رمضان - الساحل البلينا الشيخ/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
44. الرزاق - الساحل البلينا الشيخ/ عبد الناصر محمود أحمد
45. الرحمن - الساحل البلينا الشيخ/ عزام حسين أحمد
46. العجمي - الساحل البلينا الشيخ/ العسكري أحمد عبد الله
47. عمار بن ياسر - بندر البلينا البلينا الشيخ/ عصام عبد الصالحين محمد علي
48. القرآن – برخيل البلينا الشيخ/ محمد جاد الرب أحمد امبابي
49. السمان - البلينا البلينا الشيخ/ محمد عبد المبدي محمود
50. الرحمن البحرى – زرابى برخيل البلينا الشيخ/ محمود عبد العزيز جلال
51. حسين لطفى أبو خليفه بندر جرجا الشيخ/ زكريا سلمان متولى
52. الرحمن -التدريب المهنى بندر جرجا الشيخ/ خالد محمد نعمان
53. فيظ الله بندر جرجا بندر جرجا الشيخ/ جبريل إسماعيل شاكر
54. المنزلاوى بندر جرجا بندر جرجا الشيخ/ على محمد حسين
55. المغنى بجرجا بندر جرجا الشيخ/ علاء عبد السلام عبدالمنعم
56. الرحمة بشيخ العرب بندر جرجا الشيخ/ عيسى حشمت أحمد
57. الصياد جرجا بندر جرجا الشيخ/ أحمد فهمى رياض
58. أبو بكر الصديق جرجا بندر جرجا الشيخ/ أبو المجد فهمى أحمد
59. الشهيد بندر جرجا بندر جرجا الشيخ/ محمود عبد الرحيم متولى سعد
60. ال زايد بالخلافية بندر جرجا الشيخ/ عبد الباسط صابر السمان
61. الفتح خارفه بندر جرجا الشيخ/ جمال أبو الحجاج محمود عبدالمولى
62. السلام بندار الغربية بندر جرجا الشيخ/ محمد حسن أيوب
63. الرحمن الخلافية بندر جرجا الشيخ/ على مرسى السيد
64. العارف - بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ محمد السيد عبد الفتاح
65. القطب- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ صفوت على رشوان
66. الشهيد- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ محمود محمد أحمد
67. العمري- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ هيثم محمد على
68. أبو بكر الصديق- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ إبراهيم زكي ربيعي
69. خاتم المرسلين- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ محمد يوسف بدري
70. الحق- بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ خلف محمود عبد الحليم
71. أبو نايل- بلصفورة بندر سوهاج الشيخ/ عبد الحي جبريل فاضل
72. العمري- بلصفورة بندر سوهاج الشيخ/ محمد جبريل راغب
73. بلال بن رباح بسوهاج بندر سوهاج الشيخ/ هاشم عبد الرحمن محمد
74. آل جوده- بندار بندر سوهاج الشيخ/ على السمان احمد
75. الشرقات - بندار بندر سوهاج الشيخ/ حلمي برعي إبراهيم
76. آل جاد الرب- بندار بندر سوهاج الشيخ/ إمام على البدري
77. آل الشيخ- بندار بندر سوهاج الشيخ/ محروس خلف الله جوده
78. السلام البحري- بندار بندر سوهاج الشيخ/ أحمد السيد عبد الحميد
79. آل شاهين- بندار بندر سوهاج الشيخ/ رجب خيري عبد القادر
80. أبو بكر الصديق - بندار بندر سوهاج الشيخ/ التوني احمد محمد
81. التوبة- بندار بندر سوهاج الشيخ/ أنور عبد المقصود مهران
82. المغفرة بندر سوهاج الشيخ/ محمود محمد صديق
83. العزيز الحكيم بندر سوهاج الشيخ/ أحمد حسن السيد
84. الشنابرة -الغنيمية بنى حميل الشيخ/ عصمت عبد الشافي محمد على
85. الرحمن -البورة بنى حميل الشيخ/ إمام دهشور عبد الغنى جبريل
86. الهادي- بنى حميل بنى حميل الشيخ/ أيمن محمود نور الدين محمد
87. الرحمن -المزاير بنى حميل بنى حميل الشيخ/ حازم عز الرجال على عبد الرحيم
88. الرحمن -زرابي الشيخ بنى حميل الشيخ/ عبد المنعم محمد قناوي محمد
89. آل همام- الحلافي بنى حميل الشيخ/ على الديب عبد الراضي سالمان
90. الامام الشعراوي -بنى حميل بنى حميل الشيخ/ عبد الحى عبد الصبور عبد اللاه
91. الصابرين -الغنيمية بنى حميل الشيخ/ محمد خيرى محمد الصادق
92. الهدى نجع السايح- بنى حميل بنى حميل الشيخ/ خلف الله احمد ياسين عبد الرحيم
93. الفتح الإسلامي -العوكلية بنى حميل الشيخ/ محمود سليمان شيبه سليمان
94. |آل أبو الديس -بنى حميل بنى حميل الشيخ/ عاطف عبد الرؤف فهمى جابر
95. الهادي- بني حميل بني حميل الشيخ/ ايمن محمود نور الدين
96. الرحمن المزاير -بني حميل بني حميل الشيخ/ حازم عز الرجال علي
97. الحسن- بني حميل بني حميل الشيخ/ عبد الباسط عبد الشافي احمد
98. أولياء الله- الغنيمية بني حميل الشيخ/ علاء محمد فهيم
99. الرحمة- الحلافي بني حميل الشيخ/ إبراهيم محمود آدم صديق
100. عمرو بن العاص - الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ حمدي عبد الكريم عوض فكار
101. الرحمن – نجع العرب جنوب دار السلام الشيخ/ رمضان أحمد حسانين أحمد
102. الكبير – الشيخ امبادر جنوب دار السلام الشيخ/ أحمد إبراهيم أبو المجد
103. السلام – الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ محمد عفيفي محروس
104. الكراشوة – الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ حمدي عطا أبو الفضل
105. السيد يحيى الحجاجي - الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ مدني أحمد مدني
106. محمد عبد الله نقنق - الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ علاء الدين محمد عبد الرحيم
107. الصابرية - الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ المعتصم بالله فتحي عبد الحميد
108. الرحمن -نجع كساب- الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ أحمد حسن عبد المنطلب
109. آل عميرة - نقنق جنوب دار السلام الشيخ/ حمدي عرفات سليم
110. عبد الله نقنق - نقنق جنوب دار السلام الشيخ/ عبد المؤمن محمود عيسى
111. العمدة – أولاد خلف جنوب دار السلام الشيخ/ حسن محمد عبد الله
112. الأبرار- أولاد خلف جنوب دار السلام الشيخ/ هيثم عبد العليم فهمي
113. الرحمن نجع غرابلي – الخيام جنوب دار السلام الشيخ/ طه الديب عبد العزيز
114. السلام - نقنق جنوب دار السلام الشيخ/ عبد الرشيد احمد سليم
115. السلام - الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ أشرف أسعد كامل
116. آل بكر - الكشح جنوب دار السلام الشيخ/ جمال عبد الناصر محسن
117. آل احمد - النغاميش جنوب دار السلام الشيخ/ عبد الخالق محفوظ عبد الحميد
118. احمد فضل – نزه الحاجر جهينة الشيخ/ محمد حسني على قبيصي
119. الميرة– نزه الحاجز جهينة الشيخ/ إسلام فتحي عبد الرحمن
120. الرحمن – فزاره جهينة الشيخ/ علاء محمود إبراهيم محمد
121. أبو بكر الصديق- المشروع جهينة الشيخ/ سلامة فتحي سلامه
122. آل يونس – المشروع جهينة الشيخ/ عبد الكريم محمد محمد عمران
123. الرحمن الكباري- نجع عبد الرسول جهينة الشيخ/ على عبد الرحمن على محمد
124. محمد حموده -جهينة الغربية جهينة الشيخ/ حامد الغني بالله احمد زيدان
125. آل حماد – حسام الدين جهينة الشيخ/ محمد عبد البصير حسن
126. السلام الرمكى- المشروع جهينة الشيخ/ التوني محمد محمد الرمكي
127. الكبير-جهينة الغربية جهينة الشيخ/ رجب محمد محمد عبد الرحيم
128. الفتح سلطان – نجع سلطان جهينة الشيخ/ عبد اللاه محمود احمد
129. الهدي – نجع أبو عقيل جهينة الشيخ/ خالد إبراهيم سيد احمد
130. عمر بن الخطاب بشق النزلة جهينة الغربية جهينة الشيخ/ محمد عاشور محمد عثمان
131. الحدود بنجع الحدود جهينة الشرقية جهينة الشيخ/ وليد عبد الراضي محمد عبد القادر
132. علي بن ابي طالب
بقرية علي بن ابي طالب بالمشروع جهينة الشيخ/ محمد إبراهيم محمود إبراهيم
133. فجر الإسلام -بمشروع غرب طهطا جهينة الشيخ/ أنور أحمد عبد الحميد علي
134. السلام -بنجع الجبل جهينة الشيخ/ إبراهيم أحمد محمد حسن
135. الرحمة -بني خالد دار السلام الشيخ/ حسن مصطفى أحمد
136. الكبير- سالم بحرى دار السلام الشيخ/ رأفت عبدالله عبدالظاهر
137. الكريم -مزاته شرق دار السلام الشيخ/ عبد الباسط سباق احمد
138. أبو بكر الصديق- بندر دار السلام دار السلام الشيخ/ عبدالرحيم أبو الوفا السمان
139. عبدالرحيم رضوان دار السلام دار السلام الشيخ/ عاطف محمد احمد كمال الدين
140. الشيخ ناجى نجع الحسين دار السلام الشيخ/ محمد الشهير مساعد عبدالفتاح
141. آل عمر مزاته شرق دار السلام الشيخ/ احمد محمود ابراهيم
142. الخلوتيه اولاد خليفه دار السلام الشيخ/ صابر على محمد حسن
143. المستشفى المركزى دار السلام دار السلام الشيخ/ محمد أبو الوفا نور الدين
144. الصفا والمروة - نجع مازن دار السلام الشيخ/ فرج عبدربه احمد عبيد
145. الرسول- نجع مازن دار السلام الشيخ/ محمد سليمان على
146. الرحمة- سالم بحرى دار السلام الشيخ/ كمال محمود عبدالمبدى
147. النور -بالنصيرات دار السلام الشيخ/ صلاح مدنى محمود حسن
148. عرب النقا ساقلته الشيخ/ أبو الحسن إبراهيم احمد إبراهيم
149. العمري ساقلته الشيخ/ عاصم السيد رياض
150. آل عاشور القبلى ساقلته الشيخ/ عبد الرحمن احمد هاشم
151. آل خليل ساقلته الشيخ/ محمد السيد محمد محروس
152. آل رفاعي ساقلته الشيخ/ احمد السيد راشد محمد
153. المجمع الإسلامي ساقلته الشيخ/ احمد عطيه محمود فرغل
154. التقوي ساقلته الشيخ/ حماده احمد السيد احمد
155. آل تمام ساقلته الشيخ/ احمد رجب احمد هاشم
156. آل سهل القبلى ساقلته الشيخ/ احمد امبابي إبراهيم
157. خفير اليمن ساقلته الشيخ/ مؤمن ممتاز الصغير
158. خالد بن الوليد ساقلته الشيخ/ محمد أبو شامه عثمان
159. آل البيت- بفاو جلى ساقلته الشيخ/ احمد حلمى السنوسي
160. العوادل- بفاو جلى ساقلته الشيخ/ مسعود محمد احمد
161. السندق سليمان- بالجلاوية ساقلته الشيخ/ محمد خلف يوسف
162. بلال بن رباح -بنجع عمران ساقلته الشيخ/ مدحت عثمان قبيصى
163. الأنوار المحمديه -بالجلاوية ساقلته الشيخ/ طلعت أبو زيد محمد
164. الشيخ عامر – نجع الشيخ عامر / قرية شطورة شطورة الشيخ/ أحمد عزيز الدين عبد الله
165. الأقصى شطورة الشيخ/ حسن مهدى على عبد الرحيم
166. البياع - منطقة عرب بخواج شطورة الشيخ/ خالد خلف عبد الحكيم
167. النور الداوي - الستين شطورة الشيخ/ علاء محمد رضوان يوسف
168. البديع – ساحل شطورة شطورة الشيخ/ فرج أحمد أحمد ادم
169. على بن ابى طالب / شطورة البلد شطورة الشيخ/ محمد على احمد عبد الرازق
170. عبد الرحيم القناوي / الجزيرة شطورة الشيخ/ عبده محمد احمد عبد العال
171. الست عيشه / ساحل شطورة شطورة الشيخ/ حسين احمد احمد على
172. آل شبيب / شطورة البلد شطورة الشيخ/ على منصور محمد أحمد
173. آل صديق نصر الدين / شطورة البلد شطورة الشيخ/ حمدي السيد خلف
174. الأزهر الشريف / شطورة البلد شطورة الشيخ/ أيمن احمد احمد احمد فرج
175. النور – الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ احمد على احمد محمد
176. الرحمن – العزبة شمال دار السلام الشيخ/ عماد الدين احمد محمد
177. العبور- الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ احمد عبد العال محمد محمود
178. زيد بن حيد- العزبة شمال دار السلام الشيخ/ احمد عباس احمد شاكر
179. حمد يحيي- الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ محمد فرغلى خليفة إبراهيم
180. آل دردير- الكرنك شمال دار السلام الشيخ/ دردير السيد احمد حسن
181. سيول نجع عمار- نجع عمار شمال دار السلام الشيخ/ محمد عبد الحفيظ إبراهيم
182. الحاج مصطفي- أولاد بكر شمال دار السلام الشيخ/ محمود عبد الراضي إبراهيم
183. على بن أبى طالب- الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ محمد عبد الشافي احمد محمد
184. فجر الإسلام- الشيخ جامع شمال دار السلام الشيخ/ إبراهيم محمد مبارك
185. المصطفي- الدنافقه شمال دار السلام الشيخ/ محمد عبد الله احمد
186. النور – العزبة شمال دار السلام الشيخ/ عرفه محمد على نور الدين
187. السلام- الحاجر شمال دار السلام الشيخ/ ياسر احمد مصطفي
188. الخلايلة نزه البحرية الطليحات الشيخ/ علي حسن عبد الرحمن حسن
189. المدينة المنورة الطليحات الطليحات الشيخ/ محرم فؤاد محمود علي
190. الكبير الخمايسة الطليحات الشيخ/ محمد احمد محمد هريدي
191. آل عبود نزلة علي الطليحات الشيخ/ محمد السيد عبد الرحمن علي
192. نور الاسلام الطليحات الطليحات الشيخ/ محمود محمد السيد محمود
193. الشيخ خضر الطليحات الطليحات الشيخ/ سعد محمد عبد الله علي
194. آل سليم الطليحات الطليحات الشيخ/ حفظي عبد العال عبد الحفيظ
195. الفقيرة نزه البحرية الطليحات الشيخ/ علي مرسي علي ادريس
196. التقوي الطليحات الطليحات الشيخ/ العربي احمد عثمان حسن
197. آل عبود نجع عبد النبي الطليحات الشيخ/ محمد ضياء الدين السيد حميد
198. الشهيد علي محمد السيد الطليحات الشيخ/ هشام عبد الاخر محمد حسانين
199. التوبة الطليحات الشيخ/ احمد محمد عبد العظيم محمد
200. آل عبد الله الطليحات الشيخ/ احمد محمد السيد محمد
201. الحق الطليحات الشيخ/ محمد عبد الرحمن عبد المجيد عبد الحق
202. الرحمن - آل العونة الطليحات الشيخ/ مصطفي عطيه عبد الرحمن حسن
203. آل عبد الرازق الطليحات الشيخ/ عبد الباسط عطيه عبد الرحمن حسن
204. العبور – ش أحمد ماهر / مدينة طما طما الشيخ/ حسن عبد المنعم أحمد حسين
205. أبو اليسر الكبير – ش الجمهورية طما الشيخ/ خالد أحمد عبد الحكيم محمد
206. العزيز الحكيم - قرية التحرير طما الشيخ/ خالد عباس إسماعيل متولى
207. آل عويس - قرية الحما طما الشيخ/ محمد أحمد على رشوان
208. النور – قرية الشوكا طما الشيخ/ محمد رفعت نصر شحات
209. القلايدية - قرية الرياينة المعلق طما الشيخ/ محمود أحمد محمد حسين
210. محمد محمد سليمان – قرية سلامون طما الشيخ/ محمود علام أحمد عطيفى
211. آل نفادي/ ساحل طهطا طهطا الشيخ/ منتصر احمد عمر
212. الفتح / نجوع الصوامعة طهطا الشيخ/ احمد عادل احمد
213. الحاج عبد العال/طهطا طهطا الشيخ/ عمر احمد عمر
214. العلوية / ساحل طهطا طهطا الشيخ/ محمود السيد عبد الرؤوف
215. أبو شامة /الخزاندرية شرق طهطا الشيخ/ ياسر عبد الرحمن السيد
216. آل صالح / بنجا طهطا الشيخ/ احمد عبد العزيز احمد
217. الشيخ صالح / طهطا طهطا الشيخ/ احمد محمد احمد
218. النور / بنجا طهطا الشيخ/ علي بخيت علي بخيت
219. الرحمة / بنجا طهطا الشيخ/ صابر فوزي محمود
220. ابو عميرة /القبيصات طهطا الشيخ/ هشام لطفي السيد
221. الحمادنة / الصوامعة طهطا الشيخ/ ياسر السيد احمد محمود
222. الشيخ صالح / بنجا طهطا الشيخ/ صالح طه احمد
223. الأعسر / نجع الأعسر طهطا الشيخ/ محمد يحيي حسن
224. قبلي البلد / القبيصات طهطا الشيخ/ جمال عبد العزيز محمد
225. أولاد علي / بنجا طهطا الشيخ/ أبو العلا حسن عشري
226. آل صديق / بنجا طهطا الشيخ/ أشرف مدني محمد
227. الأنصاري / طهطا طهطا الشيخ/ محمد رجب محمد مصطفي
228. الإمام مالك / طهطا طهطا الشيخ/ حراز احمد عبد اللاه
229. النصر / طهطا طهطا الشيخ/ محمود فتحي محمد فراج
230. أبو بكر الصديق عرابة أبيدوس الشيخ/ محمد محمود عرابى محمود
231. النصر عرابة أبيدوس الشيخ/ معاذ صلاح سعد الدين عبد المقصود
232. الهواشم الغربى عرابة أبيدوس الشيخ/ ممدوح عبد اللاه محمد محمد
233. المطاوعه عرابة أبيدوس الشيخ/ مصطفى محمود مصطفى كمال الدين
234. الرحمن عرابة أبيدوس الشيخ/ السيد محمد يوسف السيد
235. بلال بن رباح عرابة أبيدوس الشيخ/ محمد عبد الرحمن عثمان محمد
236. فاطمه الزهراء عرابة أبيدوس الشيخ/ محمود احمد محمود بدران
237. النور عرابة أبيدوس الشيخ/ جاد المولى صابر محمود حسن
238. آل عرفات – أولاد حمزة العسيرات الشيخ/ احمد عبادي متولى
239. آل حميد – أولاد حمزة العسيرات الشيخ/ خالد هاشم خلف
240. الإيمان– أولاد بهيج العسيرات الشيخ/ عبد الودود محمد عوض
241. الفرقان – الجزيرة العسيرات الشيخ/ عبد الوهاب عرابي عيسي
242. آل غريب- نجع أبو زغيله العسيرات الشيخ/ محمود إسماعيل محمد إسماعيل
243. خاتم المرسلين – نجع أبو زقالى العسيرات الشيخ/ إبراهيم الأمير طه
244. التوفيق- نجع أبو زقالى العسيرات الشيخ/ خالد رياض عبد اللاه
245. مصعب بن عمير- نجع عباس العسيرات الشيخ/ عرفه فراج محمد يس
246. موسي حمد- الجزيرة العسيرات الشيخ/ صلاح جمال امام
247. آل فواز / أولاد حمزه العسيرات الشيخ/ هشام احمد عباس
248. نمرة / المساعيد العسيرات الشيخ/ هاني بكري إبراهيم
249. الرحمن / اولاد حمزه العسيرات الشيخ/ احمد عبد المتجلي تمام
250. آل رحمة - الهواشي- الدقيشية عنيبس الشيخ/ صلاح عبد الرحمن محمد
251. رب العالمين - الهيشة عنيبس الشيخ/ طه السيد محمد شافع
252. النصرة التل – نزه المحزمين عنيبس الشيخ/ اليوسفي عبد الوارث مرسى
253. آل جبالى عنيبس الشيخ/ السيد احمد ابراهيم
254. التقوي عنيبس الشيخ/ حسين محمد احمد حسين
255. رب العالمين عنيبس الشيخ/ طه السيد محمد شافع
256. آل قبيصي عنيبس الشيخ/ عمر محمد محمد عبد الرحمن
257. الغفور عنيبس الشيخ/ مهنى عمران مهنى
258. مجمع الرحمن عنيبس الشيخ/ ربيع سيد ربيع
259. شمس الاسلام عنيبس الشيخ/ محمود السيد محمود محمد
260. آل الناظر - العمور غرب المراغة الشيخ/ حمادة محمد السيد
261. آل عاصم - الغريزات غرب المراغة الشيخ/ رمضان أحمد عبد القادر
262. الأمير - بهتا غرب المراغة الشيخ/ الظهرى أحمد الظهرى
263. الكواشف – قرية عرابة عزيز غرب المراغة الشيخ/ عبد الرحمن عبد الرحيم قناوي
264. الكبير - الوقدة الشرقية غرب المراغة الشيخ/ محمد رمضان أحمد
265. الأربعين – قرية البطاخ / حى الاربعين غرب المراغة الشيخ/ محمد رمضان عبد العظيم متولى
266. التراكوة – قرية بنى وشاح غرب المراغة الشيخ/ محمد زكريا عبد الرحمن عبد اللطيف
267. الكبير – السمارنة غرب المراغة الشيخ/ وليد محمد عبد الرحيم
268. الإيمان الشرقي غرب المراغة الشيخ/ شحات السيد عمران
269. الكبير غرب المراغة الشيخ/ أشرف كمال مسعود
270. الشهداء- الحريدية القبلية غرب طهطا الشيخ/ محمدعلى عبد الفتاح
271. الأشراف -الشيخ رحومة غرب طهطا الشيخ/ احمد سيد احمد محمد
272. الحاج عبد العال -بنى حرب غرب طهطا الشيخ/ محمود ابرهيم ثابت
273. العوامية- الجريدات غرب طهطا الشيخ/ عبد الرحمن سليمان انس
274. آل سليمان- الجريدات غرب طهطا الشيخ/ محمد محمود محمد إبراهيم
275. عمرو بن العاص- الصفيحة غرب طهطا الشيخ/ على عقل عيد
276. أبو شقة- الصفيحة غرب طهطا الشيخ/ محمد عبدالرحمن عابدين
277. الرحمن -ببنى حرب غرب طهطا الشيخ/ محمود على عبد الفتاح
278. الحاج عبدالعال -ببنى حرب غرب طهطا الشيخ/ محمود إبراهيم ثابت
279. آل فرغلى -كوم نايل غرب طهطا الشيخ/ أحمد محمود هريدي
280. آل الدروزى بالشيخ رحومة غرب طهطا الشيخ/ هيثم رفاعى عبد الله
281. الرحمه / القطنة المدمر الشيخ/ آدم عبداللاه ادم حسن
282. الجواميس / السلام المدمر الشيخ/ محمود صديق احمد حسن
283. الدوي/ ام دومة المدمر الشيخ/ محمود على عبدالعليم ادم
284. السياريه / السلام المدمر الشيخ/ احمد صديق احمد حسن
285. الكرادسه / السلام المدمر الشيخ/ محمد ماهر احمد سيد
286. النواجي / السلام المدمر الشيخ/ شريف حمدى على محمد
287. النصيرات / الاغانه المدمر الشيخ/ ياسر عبدالعزيز محمد علي
288. السلام / المدمر المدمر الشيخ/ عصام محمد معبد محمد
289. الشهيد / المدمر المدمر الشيخ/ احمد حمدى عبداللطيف عبداللاه
290. ابوبكر الصديق / كوم اشقاو المدمر الشيخ/ ممدوح محمد عبد الغفار محمد
291. الشهيد / كوم غريب المدمر الشيخ/ نوح عبدالحكم محمود خالد
292. الكبير المراغة المراغة الشيخ/ عمر مصطفى محمد على
293. آل أبو خليل -النزلة المراغة الشيخ/ محمد شعبان محمد على
294. الشيخ سلمان- النزلة المراغة الشيخ/ عاطف عبد العزيز فهمى
295. الضياع القبلى- بالضياع المراغة الشيخ/ أحمد محمد فتحي عبد الفتاح
296. السكة الحديد- بالضياع المراغة الشيخ/ محمود السيد طه
297. آل شهاب- نجع هلال المراغة الشيخ/ أبو بكر أحمد أحمد محمد
298. القروعة -نجع طايع المراغة الشيخ/ محمد السيد طه حسانين
299. الرحمن الغربي- شندويل المراغة الشيخ/ محمد أحمد على عبد الرحمن
300. محمد على محمود- الأخيضر المراغة الشيخ/ محمد صلاح فؤاد الحداد
301. الرحمة-البارود المراغة الشيخ/ عباس السيد محمد علام
302. الإيمان- نجع العرب المراغة الشيخ/ بهاء الدين محمد أحمد
303. النور -نجع العرب المراغة الشيخ/ محمد فرج عبد الرحمن خليل
304. آل حسان -إقصاص المراغة الشيخ/ مصطفي هاشم السيد هاشم
305. الكوافي والنواورة -بالشيخ يوسف المراغة الشيخ/ التهامي هاشم حافظ
306. إبراهيم الوالى- بالمراغة المراغة الشيخ/ مصطفى شحات محمد شحاته
307. الفتح الغربى -بيت داود مركز جرجا الشيخ/ محمود محمد احمد محمود
308. على حين السراروه مركز جرجا الشيخ/ عبدالباسط هرون فراج
309. الرحمن الشرقى- الرقاقنة مركز جرجا الشيخ/ عبدالله ياسين عبدالله
310. الحاج خليفه- المجابره مركز جرجا الشيخ/ يحيى السيد محمد عبدالسميع
311. آل عرقان- القرعان مركز جرجا الشيخ/ محمد الطاهر على
312. الزهراء -بيت داود مركز جرجا الشيخ/ رائف ابوالنجا احمد
313. السلام- كوم بيت داود مركز جرجا الشيخ/ عبدالله الداكر على
314. آل هريدى- الزنقور مركز جرجا الشيخ/ عبد الراضى محمد محمود
315. الشيخ صالح المجابرة مركز جرجا الشيخ/ محمود السيد احمد محمد عمر
316. الرحمة القبلى/ كوم شكيلوا مركز جرجا الشيخ/ عيد أحمد عمر
317. الاِيمان /العوامر بحرى مركز جرجا الشيخ/ محمد البدرى عبدالعال
318. آل محسب /الغباشى مركز جرجا الشيخ/ أحمد حمادة على عبدالراضى
319. عمر بن الخطاب / الكوامل مركز سوهاج الشيخ/ احمد علي عبد الراضي
320. آل حجازي /أولاد غريب مركز سوهاج الشيخ/ محمد رجب عثمان
321. البنادرة /أولاد غريب مركز سوهاج الشيخ/ حسن هريدي حسن هريدي
322. التلتات / تونس مركز سوهاج الشيخ/ محمود احمد محمد عبد اللاه
323. العساكره /تونس مركز سوهاج الشيخ/ شعراوي إبراهيم عبد الرحيم ابو العلا
324. آل علام الغربي ونينه مركز سوهاج الشيخ/ مصطفى شيخون مصطفى الزهري
325. آل رحاب والخطيب ونينة مركز سوهاج الشيخ/ حسن شيخون السيد محمد
326. الأمن المركزي /نجع الشيخ حمد مركز سوهاج الشيخ/ صلاح منتصر سعد حسين
327. علي أبو القاسم /شندويل مركز سوهاج الشيخ/ عبد اللطيف على عبد اللطيف حسين
328. آل زايد /العواشير شندويل مركز سوهاج الشيخ/ محمد خلف الله على زايد
329. الإيمان العواشير شندويل مركز سوهاج الشيخ/ محمد أبوضيف عبد الرحيم عبد القادر
330. السلام / القرامطة مركز سوهاج الشيخ/ احمد عادل عبد اللطيف عبد الحميد
331. الكبير / نجع الشيخ حمد مركز سوهاج الشيخ/ فراج حسين فراج حسين
332. الرحمن /جزيرة شندويل مركز سوهاج الشيخ/ محمد سيد عبد الجواد محمود
333. الاشراف – مشطا مشطا الشيخ/ سعودي بخيت احمد عبد الحميد
334. الحسينات – مشطا مشطا الشيخ/ علي بخيت محمد عبد الرحمن
335. السيدة خديجة– مشطا مشطا الشيخ/ نصر الدين عبد الله احمد
336. الرحمة - مشطا مشطا الشيخ/ محمد بخيت احمد عبد الحميد
337. الحق ( الدبابية ) – مشطا مشطا الشيخ/ السيد عبدالعال احمد محمد
338. الرحمه قبلى – جزيرة العتامنه مشطا الشيخ/ عبد اللاه شومان ياسين محمد
339. الكبير – كوم العرب مشطا الشيخ/ يحي محمد عبد الله
340. خاتم المرسلين - السبايكه مشطا الشيخ/ الشاذلي احمد محمود محمد
341. آل رضوان – النجع المستجد مشطا الشيخ/ صلاح عبد المجيد علي
342. مصعب بن عمير – العتامنه مشطا الشيخ/ عمر عبدالعال عطية
343. على بن أبى طالب – العتامنه مشطا الشيخ/ عبد الحافظ محمد شافع
344. النور – مشطا مشطا الشيخ/ علي محمد احمد علي
345. أبوبكر الصديق – كوم العرب مشطا الشيخ/ ابراهيم محمد عبد الحميد خليفه
346. أبو الروس-بالعتامنه مشطا الشيخ/ عمر الفاروق ياسين عبدالعليم
347. النور - العتامنه مشطا الشيخ/ محمد احمد مصطفى محمد
348. الزبير بن العوام المنشاة الشيخ/ حسام حسن محمد رسلان
349. علي بن أبي طالب المنشاة الشيخ/ عبد الرحيم ابو العز ابو اليزيد
350. الحرية المنشاة الشيخ/ طه ثروت محمد السيد
351. الحق المنشاة الشيخ/ محمد سعد ابراهيم
352. التوبة المنشاة الشيخ/ احمد عبد العظيم محمود
353. الشيخ خضر المنشاة الشيخ/ علاء الدين محمد شيخون
354. زين العابدين المنشاة الشيخ/ خالد حسين احمد همام
355. فجر الاسلام المنشاة الشيخ/ اسماعيل خليل محمد
356. آل حربي المنشاة الشيخ/ الصباح علي محمد
357. الرحمن الغندقلى المنشاة الشيخ/ محمود صابر عبد اللاه غزالي
358. النور المنشاة الشيخ/ بدير بدري حامد
359. آل راجح المنشاة الشيخ/ السيد فراج احمد
360. الرحمن- أولاد هارون المنشاة الشيخ/ طارق رسلان محمود
361. الرحمة- خارفة المنشاة الشيخ/ عبد الحميد أحمد فياض
362. آل شاهين- الزوك الغربية المنشاة الشيخ/ حسن عرفة صالح
363. آل البرتاوى- أولاد على المنشاة الشيخ/ عبد العليم محمد حسين
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