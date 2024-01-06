موعد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للمدارس الرياضية التجريبية.. تفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الثانوية العامة لطلاب المدارس الرياضية التجريبية، حيث تعقد الامتحانات النظرى 8 مايو 2024، والعملية 9 من نفس الشهر للدور الأول، أما امتحانات الدور الثانى تبدأ 28 و29 مايو 2024.

وأوضحت الوزارة، أنه توضع أسئلة الامتحان العملي لهذه المادة مركزيا وتشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية تقع في دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه الطالب الامتحان.

وأشات إلى أن النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية 100 مائة درجة موزعة كالآتي: 60 درجة للامتحان العملي والنهاية الصغرى 36 درجة، و30 درجة للامتحان النظري والنهاية الصغرى للنجاح 9 درجات، و10 درجات للتدريبات العملية، كما أن النهاية الصغرى للنجاح في المادة 50 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية.