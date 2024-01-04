وزارة التعليم تحدد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسماً قدره 200 مانتي جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10عشرة جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

ويسدد الطالب المتقدم للامتحان رسماً قدره 200 مائتي جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 210 جنيه مصرى رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة ( تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفريق إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يجرى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 2024 وفقا للتعليمات الآتية:

مواعيد عقد الامتحان:

- يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول : اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.